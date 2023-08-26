На 11 млн тенге обманул мошенник талдыкорганцев ради ставок на спорт

41-летний житель Талдыкоргана обещал горожанам помощь в получении жилья, по выдуманной им же программе "Волонтер". За оказание услуги он брал от 250 тысяч до 5 млн тенге. Для правдивости своих действий, он показывал недействительные, взятые с интернета буклеты с эскизами жилых домов, схему и планировку дома, а также якобы ключи от жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На полученные денежные средства от своих потерпевших, в общей сумме 9 000 000 тенге, злоумышленник ставил ставки на спортивные игры в букмекерской конторе. Также мужчина обещал оказать содействие кандидатам в поступлении в интеллектуальную школу Талдыкоргана. Говорил родителям кандидатов, что ранее работал в этой школе и у него там имеются связи, для решения вопроса без экзаменационного поступления. Родители школьников отдавали от 150 000 до 500 000.

На полученные денежные средства, в общей сумме 2 000 000 тенге, мошенник так же ставил ставки.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 90 УК РК, назначил ему наказание – 3 года лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности. Также суд взыскал с мошенника, в пользу потерпевших, в счет возмещения причиненного материального ущерба 11 млн тенге.