На 100 миллиардов тенге, изъятых у коррупционеров, построят более 70 школ — правительство

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Правительство Казахстана закрепило механизм передачи денежных средств, поступающих в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, на строительство школ. Соответствующие поправки утверждены постановлением за подписью премьер-министра Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Поручение о передаче средств, изъятых у коррупционеров, на поддержку инфраструктуры образования озвучил глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".

"Строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач правительства и акимов. Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ", — сказал президент РК.

На сегодняшний день, в Фонд поддержки инфраструктуры образования поступило 121,7 миллиарда тенге. При этом по заявкам регионов Республиканской бюджетной комиссией уже поддержано 72 проекта на сумму 106,7 миллиарда тенге: 94,1 миллиарда выделят на завершение строительства 69-ти школ на 85 тысяч ученических мест и еще 12,6 миллиарда тенге направят на строительство 3-х новых объектов (две школы на 1400 ученических мест в две смены и интернат на 200 койко-мест) по поручениям руководства страны.

Таким образом, действие данного механизма внесёт значительный вклад в решение проблем трёхсменного обучения, аварийных школ и нехватки ученических мест.