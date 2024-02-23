На 10 лет осудили наркодилера в Акмолинской области

37-летний акмолинец получил 10 лет тюрьмы за хранение и реализацию наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении оперативно-розыскных и следственных мероприятий, у 37-летнего акмолинца было изъято свыше 15 кг гашиша.

"Подсудимый утверждал, что такой объем наркотиков планировал употребить сам, однако, собранные по делу неопровержимые доказательства, подтвердили, что гашиш в гараже мужчина хранил в целях реализации", - говорится в сообщении.

В рамках расследования полицейские полностью доказали вину подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РК “Незаконное приобретение и хранение в целях сбыта наркотического средства в особо крупном размере”.