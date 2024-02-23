На 10 лет осудили наркодилера в Акмолинской области
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37-летний акмолинец получил 10 лет тюрьмы за хранение и реализацию наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
При проведении оперативно-розыскных и следственных мероприятий, у 37-летнего акмолинца было изъято свыше 15 кг гашиша.
"Подсудимый утверждал, что такой объем наркотиков планировал употребить сам, однако, собранные по делу неопровержимые доказательства, подтвердили, что гашиш в гараже мужчина хранил в целях реализации", - говорится в сообщении.
В рамках расследования полицейские полностью доказали вину подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РК “Незаконное приобретение и хранение в целях сбыта наркотического средства в особо крупном размере”.
"Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Акмолинской области наркодилеру назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Стоит отметить, что осужденный является отцом троих малолетних детей", - отметили в полиции.
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