Мёртвых тюленей и осетров выбросило на берег Каспия
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Институт гидробиологии и экологии зарегистрирован выброс тушек тюленей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
Научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова сообщила, что на побережье полуострова Тупкараган обнаружены 51 мёртвый тюлень и 75 рыб осетровых видов. Для оценки ситуации и отбора проб была направлена экстренная экспедиция.
На участке Қаражамбас (полуостров Бозащы) рыбная инспекция по Мангистауской области обнаружила ещё 48 тушек тюленей.
Сейчас сотрудники института прибыли на место и взяли пробы на предмет изучения у рыб и тюленей с обоих участков.
Учёные предполагают, что выброс тюленей и осетров произошёл во время сильных северных и северо-западных ветров 10-11 октября.
"Все тушки тюленей с двух участков были на стадии сильного разложения. Следов объячеивания и механических повреждений на телах не обнаружено. Причину гибели пока установить не удалось", - сказала Жазира Сыдыкова.
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