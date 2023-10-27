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Мёртвых тюленей и осетров выбросило на берег Каспия

Вчера, 17:09
АВТОР
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Институт гидробиологии и экологии Вчера, 17:09
Вчера, 17:09
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Фото: Институт гидробиологии и экологии

Институт гидробиологии и экологии зарегистрирован выброс тушек тюленей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова сообщила, что на побережье полуострова Тупкараган обнаружены  51 мёртвый тюлень и 75 рыб осетровых видов.  Для оценки ситуации и отбора проб была направлена экстренная экспедиция.  

На участке Қаражамбас (полуостров Бозащы) рыбная инспекция по Мангистауской области обнаружила ещё 48 тушек тюленей.

Сейчас сотрудники института прибыли на место и взяли пробы на предмет изучения у рыб и тюленей с обоих участков.

Учёные предполагают, что выброс тюленей и осетров произошёл во время сильных северных и северо-западных ветров 10-11 октября.

"Все тушки тюленей с двух участков были на стадии сильного разложения.  Следов объячеивания и механических повреждений на телах не обнаружено. Причину гибели пока установить не удалось", - сказала Жазира Сыдыкова.

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