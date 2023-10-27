Мёртвых тюленей и осетров выбросило на берег Каспия

Институт гидробиологии и экологии зарегистрирован выброс тушек тюленей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Научный сотрудник Института гидробиологии и экологии Жазира Сыдыкова сообщила, что на побережье полуострова Тупкараган обнаружены 51 мёртвый тюлень и 75 рыб осетровых видов. Для оценки ситуации и отбора проб была направлена экстренная экспедиция.

На участке Қаражамбас (полуостров Бозащы) рыбная инспекция по Мангистауской области обнаружила ещё 48 тушек тюленей.

Сейчас сотрудники института прибыли на место и взяли пробы на предмет изучения у рыб и тюленей с обоих участков.

Учёные предполагают, что выброс тюленей и осетров произошёл во время сильных северных и северо-западных ветров 10-11 октября.