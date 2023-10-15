Мёртвых тюленей и осетров нашли на побережье Каспия

На побережье Каспийского моря близ села Баутино в Мангистауской области обнаружены 25 туш мёртвых тюленей и 33 экземпляра осетровых видов рыб, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в комитете рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, трупы морских животных и рыб нашли сотрудники рыбинспекции во время мониторинга утром 15 октября.

"Обнаруженные туши морских животных и рыб находятся в разной степени разложения, что свидетельствует о том, что смерть их наступила в различное время. В оперативном порядке об этом факте были оповещены все члены рабочей группы во главе с заместителем руководителя Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. В настоящее время ожидается прибытие остальных членов Рабочей группы для отбора проб воды, воздуха, почвы и при возможности, проб тканей с мертвых туш животных и рыб", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по факту гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных возбуждено уголовное дело.

Всего, по последним подсчётам учёных, на акватории казахстанского и российского секторов Каспийского моря насчитывается более 259 тысяч особей тюленей: в казахстанском секторе Каспия — 240 168, в российском - 19 704.