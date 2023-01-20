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Мясо сайгаков продавал житель Кызылординской области
Разделанные туши сайгаков обнаружили в доме жителя Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчину задержали за отстрел находящихся под угрозой исчезновения сайгаков, транспортировку, хранение и продажу их рогов и мяса.
В ходе проверки по месту жительства подозреваемого в качестве вещественных доказательств изъяты две туши сайгаков, разделанное мясо, шкуры, 36 рогов, одно охотничье ружьё 16-го калибра со стертым номером, топор.
По факту начали досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 339 УК РК - “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами”.
По уголовному делу назначены все необходимые экспертизы, расследование продолжается.
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