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Мясную и молочную продукцию проверяли непригодными приборами в Павлодаре

Сегодня, 14:06
АВТОР
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freepik.com Сегодня, 14:06
Сегодня, 14:06
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Фото: freepik.com

Прокуратура города Павлодар выявила грубые нарушения закона при проверке частных ветеринарно-санитарных лабораторий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

В ходе прокурорской проверки установлены более 8 тысяч незаконных исследований мясной и молочной продукции с использованием непригодных приборов, а также нарушались элементарные требования ветеринарного законодательства.

"За совершение административных правонарушений по статьям 406 (несоблюдения ветеринарных правил, требований и ветеринарных нормативов) и 419 (применения средств измерений не прошедших поверку) КоАП прокуратурой на юридические лица наложены штрафы на сумму около 1 млн. тенге.

В настоящее время по акту прокуратуры решается вопрос о приостановлении действия лицензии частной лаборатории", - говорится в сообщении.

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