Мясную и молочную продукцию проверяли непригодными приборами в Павлодаре
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура города Павлодар выявила грубые нарушения закона при проверке частных ветеринарно-санитарных лабораторий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.
В ходе прокурорской проверки установлены более 8 тысяч незаконных исследований мясной и молочной продукции с использованием непригодных приборов, а также нарушались элементарные требования ветеринарного законодательства.
"За совершение административных правонарушений по статьям 406 (несоблюдения ветеринарных правил, требований и ветеринарных нормативов) и 419 (применения средств измерений не прошедших поверку) КоАП прокуратурой на юридические лица наложены штрафы на сумму около 1 млн. тенге.
В настоящее время по акту прокуратуры решается вопрос о приостановлении действия лицензии частной лаборатории", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Казахстанская школьница поступила в лучший университет мира
- В Великобритании нашли ценные рукописи, связанные с историей Казахстана
- Город превратится в бутылочное горлышко: что не так с генеральным планом Семея?
- Такого еще не было: масштабный ремонт дорог проведут в Павлодаре
- Женщина поймала мужа на измене при помощи приложения для бега