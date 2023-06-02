Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев

Фото: akorda.kz

Региональная безопасность и стабильность стали одной из тем обсуждения на встрече лидеров "Центральная Азия – Европейский Союз", проходящей в Чолпон-Ате. Касым-Жомарт Токаев в выступлении заявил, что Казахстан высоко ценит поддержку Европейского Союза в продвижении внешнеполитических инициатив и реализации масштабных демократических преобразований, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Мы всегда выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса, плодотворно сотрудничая со всеми регионами и странами. Устойчивое развитие нашего многогранного партнёрства с Европейским Союзом напрямую зависит от безопасности и стабильности в регионе, в том числе от ситуации в Афганистане", - сказал президент Казахстана.

Он отметил, что важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.