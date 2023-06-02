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  • Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев
akorda.kz Сегодня, 17:51
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Сегодня, 17:51
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Фото: akorda.kz

Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев

Региональная безопасность и стабильность стали одной из тем обсуждения на встрече лидеров "Центральная Азия – Европейский Союз", проходящей в Чолпон-Ате. Касым-Жомарт Токаев в выступлении заявил, что Казахстан высоко ценит поддержку Европейского Союза в продвижении внешнеполитических инициатив и реализации масштабных демократических преобразований,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Мы всегда выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса, плодотворно сотрудничая со всеми регионами и странами. Устойчивое развитие нашего многогранного партнёрства с Европейским Союзом напрямую зависит от безопасности и стабильности в регионе, в том числе от ситуации в Афганистане", - сказал президент Казахстана.

Он отметил, что важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране. 

"Недавно в виде очередного пакета помощи Казахстан направил народу Афганистана продовольственные товары. Необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН. В данном контексте актуальной является инициатива по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Дорогие коллеги! Высказанные мною инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению наших отношений и многопланового взаимодействия как в регионе, так и с Европейским Союзом. Благодарю за внимание", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

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Сегодня, 17:51
191
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