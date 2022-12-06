"Мы сделаем подарок собственнику, забрав себе объект" - Жумангарин об экибастузской ТЭЦ

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В правительстве прокомментировали возможное возвращение экибастузской ТЭЦ в государственную собственность, передает BaigеNews.kz. В кулуарах заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил, что, правительство сначала проанализирует риски.

"Вопрос на стадии анализа. Прежде чем принимать подобного рода решения, необходимо изучить ее состояние. Если это будет непосильное бремя для государства, и фактически мы сделаем подарок собственнику, забрав себе объект. И будем в него вкладывать туда все средства. Необходимо сначала рассмотреть вопрос совместного исправления ситуации", - сказал он.

Журналисты спросили министра об олигархе Александре Клебанове, который числится в списке журнала Forbes, однако принадлежащий ему ТЭЦ Экибастуза находится в аварийном состоянии.

"Мне как-то не до Forbes в моей деятельности, я сейчас занимаюсь социальными вопросами. Если он находится в списке Forbes, наверное, он заработал капиталы каким-то образом. Вопрос в том, должен ли он вкладывать в сферу естественных монополий, если он владеет собственными средствами? Вот на этот вопрос надо ответить, поскольку не только ему принадлежат объекты сферы естественной монополии. Есть у нас частные водоканалы, станции, тепловые сети", - ответил Жумангарин.

Кроме того, глава Минторговли высказался о тарифах на тепло в Экибастузе.