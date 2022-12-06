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  • "Мы сделаем подарок собственнику, забрав себе объект" - Жумангарин об экибастузской ТЭЦ
baigenews.kz Сегодня, 12:40
502
Сегодня, 12:40
502
Фото: baigenews.kz

"Мы сделаем подарок собственнику, забрав себе объект" - Жумангарин об экибастузской ТЭЦ

В правительстве прокомментировали возможное возвращение экибастузской ТЭЦ в государственную собственность, передает BaigеNews.kz. В кулуарах заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил, что, правительство сначала проанализирует риски. 

"Вопрос на стадии анализа. Прежде чем принимать подобного рода решения, необходимо изучить ее состояние. Если это будет непосильное бремя для государства, и фактически мы сделаем подарок собственнику, забрав себе объект. И будем в него вкладывать туда все средства. Необходимо сначала рассмотреть вопрос совместного исправления ситуации", - сказал он. 

Журналисты спросили министра об олигархе Александре Клебанове, который числится в списке журнала Forbes, однако принадлежащий ему ТЭЦ Экибастуза находится в аварийном состоянии.  

"Мне как-то не до Forbes в моей деятельности, я сейчас занимаюсь социальными вопросами. Если он находится в списке Forbes, наверное, он заработал капиталы каким-то образом. Вопрос в том, должен ли он вкладывать в сферу естественных монополий, если он владеет собственными средствами? Вот на этот вопрос надо ответить, поскольку не только ему принадлежат объекты сферы естественной монополии. Есть у нас частные водоканалы, станции, тепловые сети", - ответил Жумангарин.

Кроме того, глава Минторговли высказался о тарифах на тепло в Экибастузе. 

"Я думаю, что все это связано с тем, что определенное время преобладала тарифная политика социальной направленности. Нагрузка, в основном, шла на бюджетные организации и юридические лица. Дифференциация тарифа шла таким образом. Поэтому в прошлом году за счёт тарифа удалось в том же самом Экибастузе из 420 километров отремонтировать только 619 метров сетей. Эта информация у меня в голове осталась. Сами понимаете, это 0,01 процента. Естественно, подобная тарифная политика будут приводить к таким последствиям рано или поздно. Содержание подобного рода объектов дорогостоящее. Его легче поддерживать в работоспособном состоянии, чем потом модернизировать, либо заново строить", - прокомментировал он.

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#авария на ТЭЦ #Экибастуз #Клебанов
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:40
502
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