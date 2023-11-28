Мы располагаем огромными возможностями - Президент Того поблагодарил за тёплый приём
Сегодня, 13:10
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Сегодня, 13:10Сегодня, 13:10
101Фото: Акорда
Президент Того Фор Гнассингбе поблагодарил президента и народ Казахстана за тёплый приём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Хочу поприветствовать Вас и весь народ Казахстана от имени тоголезского народа. Мы располагаем огромными возможностями для того, чтобы придать новый импульс нашему сотрудничеству на благо наших народов", – сказал глава Того.
По завершении лидеры государств продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
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