Мы располагаем огромными возможностями - Президент Того поблагодарил за тёплый приём

Президент Того Фор Гнассингбе поблагодарил президента и народ Казахстана за тёплый приём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Хочу поприветствовать Вас и весь народ Казахстана от имени тоголезского народа. Мы располагаем огромными возможностями для того, чтобы придать новый импульс нашему сотрудничеству на благо наших народов", – сказал глава Того.

По завершении лидеры государств продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран.