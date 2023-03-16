Мы не нашли нарушений - Миссия наблюдателей СНГ о предвыборной гонке в Казахстане

Иностранные наблюдатели не выявили нарушений в проведении агитационной кампании и предвыборной гонки в Казахстане накануне выборов в мажилис и маслихаты. Об этом в ходе брифинга рассказал глава миссии наблюдателей СНГ Леонид Анфимов, передаёт BaigeNews.kz.

“Наша миссия, в отличие от других миссий, работает не для того, чтобы накопать какие-то “крючки" или найти незначительные нарушения, через которые потом выставить в неприглядном свете работу избирательных комиссий, включая ЦИК. Мы не нашли на сегодня нарушений и не имеем информации о том, что где-то были нарушения в проведении агитационной кампании, выдвижении кандидатов в депутаты, факты нечистоплотности предвыборной борьбы. Всё идёт в цивилизованном русле”, - рассказал глава миссии СНГ.