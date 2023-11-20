Мы не допустим иждивенчества – эксперты высказались против списания кредитов

Депутат мажилиса парламента РК Ерлан Стамбеков в программе “Даю слово” назвал аморальным поведение казахстанцев, которые после списания кредитов президентом в 2019 году снова погрязли в долгах перед банками, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

“Прощать кредиты – это порождать иждивенчество. Мы не допустим этого. Списание, которое произошло за счёт государственных средств, должно было нести за собой следующее – люди, которым списали эти долги, должны были попасть в список тех, кто больше не получит кредит до тех пор, пока он не закроет предыдущий долг. Должникам простили, но на условиях, что он больше никогда не возьмёт кредит, пока не рассчитается с прошлым кредитом, то есть это означает, что если под шумок этой всей истории государство списало деньги и я на следующий день пошёл брать кредит, это аморально”, - сказал депутат.

Экономист Андрей Чеботарёв считает, что в этой ситуации виновата позиция, которая исходит от некоторых депутатов: “Давайте заберём у олигархов старого Казахстана и спишем долги всем нуждающимся”.

“Это потакание иждивенческим настроениям. Ваши коллеги в парламенте опять обещали списать кредиты. За деньги Назарбаева давайте мы всё спишем. Я пойду возьму айфон, завтра мне спишут этот кредит. Любая словесная интервенция о списании кредитов повышает их невозвратность”, - сказал экономист.

Автор видео: А. Ганашилин.