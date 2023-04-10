"Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева

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Ильхам Алиев подвёл итоги переговоров с президентом Казахстана в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Хотел бы в первую очередь поздравить президента Казахстана с успешным проведением реформ, которые охватывают все сферы жизни и пожелать дальнейших успехов в деле развития братской страны. Я особо хотел бы выразить свою благодарность и благодарность всего азербайджанскому народа за уважение к памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Сегодня, как отметил президент Токаев, мы вместе откроем улицу в центре Астаны, которая будет носить имя Гейдара Алиева. Мы это расцениваем как знак дружбы, братства, отношения как к памяти нашего великого лидера, так и уважения ко всему азербайджанскому народу", - сказал президент Азербайджана.

Он также выразил благодарность за инициативу президента Казахстана по созданию в освобожденном от оккупации городе Физули центра детского творчества имени великого сына казахского народа Курмангазы. Строительство центра уже началось.

"Это дар Казахстана Азербайджану, который азербайджанский народ никогда не забудет, тем более сейчас, когда нам приходится восстанавливать после тридцатилетней оккупации практически с нуля территории размером более 10 000 квадратных километров", - признался Алиев.

Глава Азербайджана отметил, что подробно обсудил с коллегой широкую повестку дня.

"Президент Казахстана подробно остановился на темах, которые затрагивались сегодня в рамках обсуждения. Не хочу повторять. Хотел бы только несколько комментариев сделать на этот счёт. Мы на самом деле настроены на углубление и расширение многопланового сотрудничества между нашими странами. Во время официального визита президента Казахстана в Азербайджан в августе прошлого года была подписана декларация об углублении стратегического взаимодействия и отношений стратегического партнёрства. Сегодняшняя декларация также нацелена на упрочение наших связей и укрепление союзнических отношений. Само название этих деклараций говорит о характере наших отношений - это отношение между союзниками", - заявил Алиев.

Он добавил, что в основе отношений лежит многовековая история взаимодействия, дружбы, сотрудничества между братскими народами. Это та основа, которая является главной базой для сегодняшнего взаимодействия.

"Братские отношения с Казахстаном - это веление наших предков, а также это жизненная необходимость, потому что в регионе Каспия, Центральной Азии и Южного Кавказа происходят процессы, которые диктуют нам укрепление сотрудничества по всем направлениям - начиная от вопросов, связанных с региональной безопасностью, и заканчивая транспортом, логистикой, энергетикой, гуманитарным сотрудничеством, вопросами, связанными с экологией. Тем более, когда мы, к сожалению, наблюдаем и на вашем и на нашем берегах стремительное обмеление Каспийского моря", - сказал глава Азербайджана.

Союзнические отношения между странами - это прочный фундамент будущего развития взаимодействия.

"Сегодня мы его наполняем конкретным содержанием, и те решения, которые были приняты в августе в Баку, сегодня уже реализуются, в том числе и началу транзита казахстанской нефти через Азербайджан, началу серьёзной работы по объединению транспортно-логистических инфраструктур наших стран для того, чтобы в полной мере задействовать возможности Срединного коридора. И мы сегодня обсуждали конкретные цифры, конкретный график увеличения транспортировки грузов по маршруту "Восток-Запад". И дали поручение руководителям соответствующих структур для того, чтобы в ближайшее время эти все вопросы были проработаны", - пояснил Алиев.

Он дополнил, что лидеры двух стран также обсуждали вопросы, связанные с промышленной кооперацией. С расширением номенклатуры экспортно-импортных операций, в том числе размещение заказов на дальнейшую реализацию экспортно-импортного потенциала.

"Мы, естественно должны дополнять инфраструктуру друг друга, промышленный потенциал друг друга тем, что мы можем друг другу поставлять, тем самым, увеличивая товарооборот. Сегодня звучали цифры о нашей среднесрочной перспективе выйти на миллиард долларов товарооборота. Я считаю, что это вполне реально, тем более в рамках тех договорённостей, которые мы достигли. Я думаю, мы к этому выйдем достаточно за короткое время. Главное, что есть общий очень позитивный настрой на укрепление сотрудничества", - подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана констатировал, что в рамках международных организаций обе страны активно взаимодействуют и всегда поддерживают друг друга.

"Также благодарен президенту Токаеву за позицию Казахстана по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Я проинформировал моего коллегу о нынешнем статусе переговорного процесса. Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны. Именно Азербайджан предложил начать работу над мирным договором, которая практически началась, но идёт не так гладко, как нам хотелось бы. Но альтернативы этому нет. Отношения между соседями должны быть нормальными, даже несмотря на тяжелейшую историю тридцатилетней оккупации и страданий, которые испытывал азербайджанский народ, и те разрушения, которые сейчас нам приходится восстанавливать. Несмотря на это мы смотрим в будущее и считаем, что есть возможность на основе суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, Устава ООН, всех основополагающих норм и принципов международного права выйти на мирный договор, который перевернёт страницу многолетней вражды. И, конечно же, принципиальная позиция Казахстана, нацеленная на мир в нашем регионе, вызывает большое уважение. Хотел бы особо отметить авторитет Казахстана на международной арене, взвешенную позицию по важнейшим глобальным вопросам, принципиальную позицию", - сказал Алиев.

Он поздравил казахстанцев с тем, что авторитет страны на международной арене растёт, и государство заслуженно пользуется большим уважением мирового сообщества.