"Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП

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Президент Казахстана обратился к правоохратнительным органам с поручением повысить уровень дорожной безопасности. Он также затронул проблемы, связанные с ввозом в страну иностранных машин, передает BaigeNews.kz.

В своем выступлении на заседании коллегии МВД Касым-Жомарт Токаев отметил, что правоохранительным органам всегда нужно держать фокус внимания на повышение уровня дорожной безопасности. Согласно статистике, за последние три года количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 9%. В них погибло свыше 6,5 тысячи граждан, более 55 тысяч получили травмы.

"Вдумайтесь в эти цифры. По сути, мы ежегодно теряем крупные населенные пункты. Это настоящая трагедия для нашей страны. Мы всегда и везде заявляем, что жизнь и здоровье людей – это самое главное. В первую очередь следует обратить внимание всех граждан на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Так, по вине пешеходов только в текущем году произошло 164 ДТП, в которых погибло 24 человека и травмировано 142. Удручающая статистка аварий говорит о том, что уровень дорожной безопасности не соответствует динамике автомобилизации. Это касается как дорожной инфраструктуры, так и организации работы служб, которые за эту безопасность отвечают", - сказал президент.

Также глава государства пояснил, что принятый на днях закон, регламентирующий порядок использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности должен обеспечить на практике безопасное использование новых видов транспорта.

Президент отметил, что ситуацию на дорогах усугубил также беспорядочный ввоз в страну иностранных машин, которые ездили без должной регистрации. По словам главы государства, водители иностранных авто грубо, а зачастую безнаказанно, нарушали правила дорожного движения. Чтобы вернуть их в правовое поле в Казахстане проводится легализация этих автомобилей.