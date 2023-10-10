Мы должны пропагандировать среди молодёжи национальные традиции - Токаев

Центр, стоимость которого составляет 1,7 миллиарда тенге, построен благодаря спонсорской поддержке.

Цель проекта – сохранение национальных ценностей, возрождение традиционной культуры, обеспечение преемственности поколений, популяризация женского труда, подготовка девушек к семейной жизни.

Президент осмотрел выставку изделий, созданных мастерицами центра, и экспозиционную картину "Қазақ елінің ұлы аналары". Затем ему представили зал "Ұлт жақұты", клуб бабушек "Мирас", школу "Жас отау", фото-видео студию "Шамшырақ", кабинет психолога-медиатора.

Глава государства отметил важную роль такого рода организаций в воспитании молодёжи.

"Действительно, это очень важная работа. Мы должны пропагандировать среди молодёжи национальные традиции, быт, язык, менталитет. Мы все видим негативные тенденции, имеющие место во всём мире. Такие тенденции есть и в нашей стране. Мы должны бороться с ними и хранить наше национальное сознание", – сказал Касым-Жомарт Токаев.