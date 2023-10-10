  • 10 Октября, 21:39
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Мы должны пропагандировать среди молодёжи национальные традиции - Токаев

Сегодня, 20:00
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akorda.kz Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев посетил центр "Анаға тағзым", недавно открытый в Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Центр, стоимость которого составляет 1,7 миллиарда тенге, построен благодаря спонсорской поддержке.

Цель проекта – сохранение национальных ценностей, возрождение традиционной культуры, обеспечение преемственности поколений, популяризация женского труда, подготовка девушек к семейной жизни.

Президент осмотрел выставку изделий, созданных мастерицами центра, и экспозиционную картину "Қазақ елінің ұлы аналары". Затем ему представили зал "Ұлт жақұты", клуб бабушек "Мирас", школу "Жас отау", фото-видео студию "Шамшырақ", кабинет психолога-медиатора.

Глава государства отметил важную роль такого рода организаций в воспитании молодёжи.

"Действительно, это очень важная работа. Мы должны пропагандировать среди молодёжи национальные традиции, быт, язык, менталитет. Мы все видим негативные тенденции, имеющие место во всём мире. Такие тенденции есть и в нашей стране. Мы должны бороться с ними и хранить наше национальное сознание", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

 

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