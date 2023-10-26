Мы должны давать справедливую оценку деятелям прошлого - Токаев

Президент Казахстана посетил Талдыкорганский драматический театр и возложил цветы к бюсту народной артистки Казахской ССР Бикен Римовой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Затем Глава государства побеседовал с представителями местной интеллигенции.

"Отрадно, что наша сегодняшняя встреча проходит в театре выдающейся актрисы Бикен Римовой. Действительно, мы должны давать достойную, справедливую оценку деятелям прошлого, их труду. Прежде всего, это необходимо для будущего нашей страны, для воспитания молодёжи", – сказал президент.

Глава государства поделился своим видением по воспитанию молодёжи и развитию региона.

"Задумываясь, в каком направлении будет двигаться наша страна, мы должны, прежде всего, обратить внимание на молодое поколение. Будущее Казахстана в руках молодёжи. Я на всех встречах призываю нашу молодёжь быть образованными, ответственными, честными гражданами, так как это очень важно для процветания нашей страны. У региона есть большой потенциал для развития. Показатели хорошие, однако имеются проблемные вопросы. Я в курсе ситуации в области. Мы будем и дальше уделять должное внимание вам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Представители интеллигенции поблагодарили президента за оказываемую поддержку государством сферы культуры, а аксакалы пожелали, чтобы наш флаг всегда гордо реял над страной.

Глава государства указал на важность соблюдения стабильности и порядка.

"Как вы знаете, ситуация в мире сложная, много вызовов. Поэтому мы должны хорошо понимать, что мир – наше главное богатство. Мы должны работать вместе как одна страна. Мир и стабильность будут только в том случае, если в стране будет обеспечено верховенство закона и порядка. Начиная с президента, мы все должны уважать Конституцию и соблюдать закон. Мы все равны перед законом", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение встречи президент выразил благодарность гражданам, которые вносят весомый вклад в эффективную реализацию инициатив в стране.