"Мы деградируем" - Аружан Саин о причинах детского насилия и "лжи чиновников"

Фото: bala-ombudsman.kz

Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Аружан Саин сталкивается с критикой в связи с тем, что в стране происходят вопиющие случаи насилия с участием детей и в отношении детей. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с детским омбудсменом о причинах этих явлений и реакции различных ведомств на важные предложения по улучшению положения детей.

— В новостях не уменьшается количество сообщений о случаях насилия в отношении детей и между самими несовершеннолетними. Как вы считаете, кто виноват в этих актах насилия среди детей – государство, родители или школа?

- Дети – отражение окружающей их среды. Ни один человек не рождается злым и жестоким, личность человека формируется в детстве: как физически растёт ребёнок, так меняется и его сознание, именно в детстве закладываются моральные нормы и ценности. В социологии есть такое понятие, как "синдром Маугли". Если ребёнок с младенчества растёт в стае волков, он и ходить будет на четвереньках, и питаться, и охотиться как волк. Он может и должен ходить прямо, но его же этому никто не научил. Так же и поведение человека: если в него с детства не заложили осознание допустимых норм морали, он будет идти по самому низшему уровню, допуская всё, включая насилие.

Среда, в которой растут дети, определяет их поведение. Если ребёнок видит вокруг себя больше плохих примеров, чем хороших, если достижения никак не поощряются, а статус в социуме определяется тем, кто сильнее и сплочённее в агрессии, не то, что ребёнок, даже взрослый пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Не желая подвергаться травле за свои принципы (справедливость, добро), дети примыкают туда, где им якобы "безопаснее". Поэтому случаи аморального, жестокого поведения детей в отношении друг друга не позволяют мне огульно обвинять несовершеннолетних в том, что они делают. Виноваты в том, что дети так себя ведут и совершают жестокие поступки, прежде всего взрослые. Вопрос: кто эти взрослые?

Я убеждена в том, что ответственность в пропорции 50/50 лежит на родителях и на государственной системе. Если в семье ребёнка хорошо воспитывают, прививают правильные ценности, а вне семьи, в социуме, он сталкивается с тем, что это не ценится, за это можно пострадать, – ребенок, скорее всего, пойдёт по пути общества. И если в семье всё плохо, но ребёнка окружает благоприятная, доброжелательная к нему, среда, есть большая вероятность того, что пример родителей не станет решающим.

— По-вашему, можно ли перевоспитать агрессивных детей и подростков, которые избивают и унижают сверстников, выкладывают видео избиения в Сеть?

- Оценивая ситуацию в Казахстане, вынуждена признать (и многие со мной согласятся), что мы в плане образования, культуры и сознательности общества неумолимо деградируем. И это результат того, как государственная система относилась и до сих пор относится к людям, к человеческому капиталу. Это результат невежества, проявляемого и в отсутствии государственного мышления у тех, кто принимает решения, и в пронизавшей все слои общества коррупции.

В результате падения уровня образования и тотального разрушения системы воспитания (а за это прежде всего отвечает государство), каждое следующее поколение становится всё безграмотнее и бескультурнее. Соответственно, и детей своих они воспитывают в рамках своего понимания морали, ценностей, образа жизни.

Если вы посмотрите исследования ОЭСР (англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран - авт.) в части образования (там это понятие включает не только академические знания – науку, но также искусство и спорт), то увидите, что чем больше государство вкладывает в образование детей, тем ниже в этой стране уровень преступности, в том числе подростковой, меньше разных форм насилия, суицидов и так далее, и тем выше уровень жизни граждан.

А что у нас? Каждая последующая "реформа" образования лишь ухудшала ситуацию, как результат: во многих общеобразовательных школах плохие условия обучения, оторванность от практики, неадекватное распределение нагрузки, низкое качество подготовки педагогов. Все эти проблемы имеют место быть. И решение их лежит в плоскости самих формулировок проблем.

Да, нужно улучшать условия, в которых учатся дети – строя в достаточном количестве современные школы со светлыми и хорошо оборудованными классами, со стадионами и спортзалами, с бассейнами и актовыми залами. Уверена, в такие школы дети будут ходить с радостью, да и учителям будет приятно работать.

Да, нужно пересматривать школьные программы, оставляя какие-то предметы в качестве обязательных, а другие переводя в разряд факультативных, а то и вовсе исключая как устаревшие. Заодно должно быть пересмотрено количество часов и формы обучения.

Да, нужно готовить учителей новой формации – которые не только любят детей и знают основы педагогики, но и будут "на ты" с компьютерными гаджетами и разбираться хотя бы в основах ИКТ (Информационно-коммуникационные технологии).

Как должно быть – все понимают, вопрос только в том, как всё сделать так, чтобы так и было. Но эти вопросы следует адресовать руководству теперь уже двух министерств – министерства просвещения и министерства науки и высшего образования. И первые шаги Минпросвещения по повышению статуса педагога можно только приветствовать.

— Какие конкретные меры можно было бы принять здесь и сейчас, чтобы остановить насилие в отношении детей и между детьми?

- Здесь и сейчас уже не получится. Нужно время и огромные усилия всех – родителей, общества, государства. Великому государственному деятелю, объединителю Германии и первому её канцлеру, Отто фон Бисмарку приписывается фраза: "Тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы".

Да, надо укреплять законодательство, повышать ответственность и ужесточать наказания за преступления против детей. Но когда говорят, что надо больше полицейских, прокуроров, служб психологической поддержки, кризисных центров и т.д., но не требуют изменения государственного подхода к воспитанию граждан, детей – это, простите, популизм. Нужно не с последствиями бороться, а лечить причины этих явлений, устранять сами факторы, их порождающие.

Однажды мы сопровождали уголовное дело, где насильники и жертва – дети. Для справедливого расследования, в том числе, для психологической экспертизы, пришлось привлекать зарубежных судмедэкспертов. Приехали специалисты из Грузии, России, Кыргызстана, и я спрашивала: почему дети так поступают в отношении друг друга? Ведь в части сексуальных форм насилия дети порой даже не достигают возраста, когда этот интерес может проявляться. Ответ меня ошеломил: эксперты объяснили, что мотивом при таких преступлениях у ребёнка является желание самоутвердиться через максимальное унижение человеческого достоинства других детей. Это как "на зоне", например.

Поэтому, если ребёнок не может развиваться так, как ему и положено: получая знания, развивая свои способности и навыки, раскрывая таланты, он пойдёт по самому наихудшему пути. Получать признание, что он в чём-то сильнее, лучше других, он будет не через спорт, творчество, науки, а через травлю, унижение, насилие.

Отсутствие у большинства детей возможности заниматься любимыми видами спорта и творчества в секциях и кружках приводит к тому, что дети предоставлены сами себе на улице, втягиваются в наркоманию, алкоголизм, бесконтрольно погружены в интернет и находят там все опасности, которые только возможно.

Если мы хотим свести к минимуму уровень насилия в обществе и искоренить его среди детей, несовершеннолетних, нам нужно в корне изменить государственную политику в отношении детей. Создать государственную систему, где дети будут максимально заняты тем, что их развивает, занимает их время полезным делом, выявляет способности каждого ребёнка и даёт им раскрыться.

Только таким образом мы можем получить качественный человеческий капитал, который будет конкурентоспособен в мире и будет генерировать рост экономики, науки, промышленности, технологий и т. д. Такие поколения будут иметь возможность достойно содержать себя и своих детей, будут иметь устойчивые моральные ценности, уважение к правам друг друга. То есть, это вопрос не только безопасности для детей и взрослых, это вопрос экономической и национальной безопасности страны.

— Будучи на посту Уполномоченного по правам ребёнка, часто ли вы встречаетесь с сопротивлением госорганов в отношении ваших инициатив и предложений?

- Как УПР, я инициировала совместно с экспертным сообществом целый ряд реформ, которые должны позволить достичь нужных нам целей в воспитании подрастающего поколения. Важнейший принцип этих реформ – равные права всех детей без деления на социально уязвимые семьи, многодетные, с ограниченными возможностями и т.д. Государство должно исполнять свои обязательства перед каждым ребёнком.

Мы должны сохранить здоровье каждому ребёнку, укрепить его на многие годы. Это заложено в реформе по снижению инвалидизации детства. Реформа по подушевому финансированию занятий детей спортом и творчеством – это и максимальная круглогодичная занятость детей, и их физическое и культурное развитие.

Реформа по обеспечению всех детей, с 1-го по 11-й класс, горячим школьным питанием направлена на то, чтобы сохранить здоровье и помочь детскому организму нормально сформироваться.

Также и реформа по обеспечению всех детей школьной формой, как и предыдущие, должна убрать неравенство среди детей, которое и является основной причиной травли.

Но, к сожалению, я всегда говорю, что самая большая проблема в стране – отсутствие квалифицированных кадров. Можно разработать идеальный план, но исполнять его, скорее всего, будут люди, которым это не по силам. От нехватки знаний, от равнодушия, от чьих-то коррупционных интересов. Да и много ли мы знаем примеров, когда чиновники несли ответ за неисполнение всех этих дорожных карт, комплексных планов?

Опять же, по каждой реформе приходится преодолевать колоссальное сопротивление чиновников. И их любимая фраза "На это денег нет" – лицемерие и ложь, так как мы все видим, как неэффективно тратятся наши налоги, и какой высочайший уровень коррупции сложился в стране. Деньги не доходят до реальных нужд граждан, в том числе, до наших детей. Я уверена, что при грамотном планировании, при четком расставлении приоритетов, если чиновники принимающие решения будут осознавать свою ответственность и иметь государственное мышление – все возможно воплотить в кратчайшие сроки.

Власть должна, наконец, понять, что дети – это главный объект государственных инвестиций.

— Работа Уполномоченным по правам ребёнка оплачивается? Или вы работаете на общественных началах?

- Статус Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан определяется законом РК "О правах ребёнка" от 2002 года, где четко сказано, что "институт Уполномоченного по правам ребёнка учреждается Президентом РК и осуществляет свою деятельность на общественных началах в целях обеспечения гарантии прав и законных интересов детей, а также восстановления их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами".

Но лишь в соответствии с законом РК от 2016 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребёнка", указанный выше закон был дополнен статьёй 7-2, в которой определялись полномочия детского омбудсмена.

Но сейчас и этого явно недостаточно. В условиях, когда при населении страны более чем 19 млн человек одна треть – это дети и подростки до 18 лет, когда с каждым годом растёт число нарушений прав детей, когда в СМИ и соцсетях мы то и дело читаем и видим факты жестокого обращения и насилия в отношении детей, необходим отдельный закон "Об Уполномоченном по правам ребёнка в Республике Казахстан", определяющий его статус, права и обязанности, а также работу офиса и представленность во всех регионах Казахстана.

Я считаю, что важно создать правильный, максимально грамотный и работающий в итоге закон, соответствующий международным требованиям и Парижским принципам, где УПР будет иметь полноценный штат в центре и представительства в каждом регионе, – только в этом случае детский омбудсмен будет иметь все инструменты для максимально эффективной защиты прав детей в стране. Я против единичных, косметических изменений, пусть мы потратим больше времени, но создадим качественный и эффективный институт УПР.

Что касается института региональных уполномоченных по правам ребёнка, введённого в прошлом году, то хочу особо подчеркнуть, что, хотя на сайте УПР можно найти контактные данные региональных УПР, они не являются сотрудниками офиса УПР. Они назначаются акимами регионов и ответственны перед ними же.