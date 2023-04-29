- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 15:33 175
- Токаев посетил телеканал "Jibek Joly" 14:55 267
- Законность тендеров "Озенмунайгаза" изучит Генпрокуратура 14:41 252
- "Мы деградируем" - Аружан Саин о причинах детского насилия и "лжи чиновников" 14:30 506
- Режим ЧС техногенного характера объявили в Экибастузе 13:48 461
- Прибыль казахстанских банков за год выросла на 42 процента 13:23 324
- Алихан Смаилов посадил сосну на столичном проспекте Ұлы Дала 12:44 352
- План озеленения и благоустройства Астаны презентовали Токаеву 12:30 482
- Президент Казахстана принял участие в городском субботнике 12:20 382
- "После 40 жизнь только начинается" — уникальный клуб пожилых каратистов есть в Петропавловске 12:02 449
- Из Казахстана поступило рекордное число заявок на обучение в Турции 11:43 381
- Авитаминоз: чего не хватает нашему организму 11:18 372
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 10:51 523
- Не Алаколем единым. Бухтарминское водохранилище - жемчужина Восточного Казахстана 10:20 568
- Смаилов и Розенблюм обсудили сотрудничество Казахстана и США 10:03 404
- 62 казахстанца заразились коронавирусом за сутки 09:51 407
- Инвалидную коляску для кота распечатал на 3D-принтере павлодарец 09:44 365
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 09:15 395
- Триллером обернулся матч Бублика против седьмой ракетки мира 08:49 580
- В Атырау, Актобе и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия 08:18 423
- В ВКО пенсионерку наказали за нецензурную брань на рынке 07:36 466
- В WhatsApp появится новая функция 06:54 485
- Настольную игру по мотивам романа "Путь Абая" создала школьница 05:20 603
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 04:15 443
- Imanbek выпустил трек с культовой британской рок-группой 03:09 886
- Январские события: осуждены участники и организаторы беспорядков в Таразе 02:21 498
- Передвижение военной техники по Алматы прокомментировали в Минобороны 01:48 519
- Разрешение на проезд по Китаю перевозчикам РК будет выдаваться на пунктах пропуска 00:38 644
- Задержан мужчина, избивший девочку в Кентау 28.04.2023 576
- Конференцию ТюркПА по миграционным вопросам предложил провести Кошанов 28.04.2023 527
- Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура 28.04.2023 566
- Приём заявлений на ЕНТ начался в Казахстане 28.04.2023 556
- Форум на тему развития новых медиа прошёл в столице 28.04.2023 542
- ТЭЦ Лисаковска нуждается в ремонте 28.04.2023 647
- 32 камеры видеонаблюдения для обнаружения пожаров установили в Астане 28.04.2023 498
- Алименты: почему отцы "отворачиваются" от своих детей, и что делать матерям 28.04.2023 696
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 647
- Стало известно, когда завершится капремонт трассы "Кызылорда - Жезказган" 28.04.2023 1388
- Ушла из жизни супруга Олжаса Сулейменова 28.04.2023 1879
- Бердибек Сапарбаев стал почётным гражданином Актюбинской области 28.04.2023 1257
- Два ружья и винтовку изъяли у жителя области Жетiсу 28.04.2023 565
- Сакральные места, мини-Кааба и солёное озеро. За что туристы любят Кызылординскую область 28.04.2023 1918
- Заморозки прогнозируют в Астане и семи областях 28.04.2023 690
- Четверо граждан КНР устроили пьяный дебош в аэропорту Алматы 28.04.2023 888
- "Эффект домино" - экономист о том, как повышение тарифов на комуслуги отразится на инфляции 28.04.2023 636
- Найдено решение проблемы пробок в Алматы 28.04.2023 1302
- Девочка выпала из окна пятого этажа в Павлодарской области 28.04.2023 748
- С отсрочкой можно будет оплатить за проезд по платным дорогам 28.04.2023 738
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 647
- Преступность выросла в Астане, но снизилась в Алматы - статистика 28.04.2023 1022
- 170 исторических памятников в стране получат QR-коды 28.04.2023 612
- Серика Кудебаева приговорили к 10 годам лишения свободы 28.04.2023 752
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 689
- "Девушки эмоциональны" — гроссмейстер Гульмира Даулетова о скандалах в шахматах, себе и турнирах 28.04.2023 626
- Нацпарки страны станут доступнее для лиц с ограниченными возможностями 28.04.2023 658
- Средняя зарплата рядовых спасателей возросла до 200 тысяч тенге - Юрий Ильин 28.04.2023 663
- Водителей электросамокатов обяжут иметь права и носить шлемы в Казахстане 28.04.2023 707
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 1372
- На День столицы казахстанцы будут отдыхать 4 дня 28.04.2023 699
- Наши дети будут еще активнее участвовать в турнирах – Тимур Турлов 28.04.2023 734
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 1085
- Французский министр, глава ФИФА, президент Таджикистана — напряжённый график встреч Токаева опубликовала Акорда 28.04.2023 923
- Наборы для пикников, еда и садовые заборчики: что покупают казахстанцы в интернете к 1 мая 28.04.2023 629
- Акимат Астаны создавал административные преграды для предпринимателей - Антикор 28.04.2023 692
- Сотрудники МЧС спасли почти 9 тысяч казахстанцев с начала года 28.04.2023 685
- По факту создания финпирамиды "Chia Tai Tianqing" завели 17 уголовных дел 28.04.2023 689
- Кредит на 9,5 миллиона тенге оформили мошенники на женщину через AnyDesk 28.04.2023 795
- 380 туроператоров имеют лицензию на работу в Казахстане 28.04.2023 696
- Рыба за три миллиона: житель ВКО заплатит крупный штраф за незаконную ловлю 28.04.2023 1409
- Министры обороны Казахстана и Китая обсудили военное сотрудничество 28.04.2023 863
- ChatGPT готов поддержать казахоязычный медиа-контент 28.04.2023 772
- На шымкентской ТЭЦ начали капитальный ремонт 28.04.2023 753
- Фоторепортаж: открытие парка дружбы Казахстана и Турции в Анкаре 28.04.2023 743
- Качественного контента на казахском языке стало больше — Дархан Кыдырали 28.04.2023 941
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 890
- Парк дружбы Казахстана и Турции открыли в Анкаре 28.04.2023 793
- Сколько иностранцев работают в Казахстане, рассказали в Минтруда 28.04.2023 720
- Правила проезда по платным дорогам изменятся в Казахстане с 8 мая 28.04.2023 907
- Юлия Путинцева уступила обладательнице "Большого шлема" в Мадриде 28.04.2023 773
- На 100 миллиардов тенге, изъятых у коррупционеров, построят более 70 школ — правительство 28.04.2023 720
"Мы деградируем" - Аружан Саин о причинах детского насилия и "лжи чиновников"
Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Аружан Саин сталкивается с критикой в связи с тем, что в стране происходят вопиющие случаи насилия с участием детей и в отношении детей. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с детским омбудсменом о причинах этих явлений и реакции различных ведомств на важные предложения по улучшению положения детей.
— В новостях не уменьшается количество сообщений о случаях насилия в отношении детей и между самими несовершеннолетними. Как вы считаете, кто виноват в этих актах насилия среди детей – государство, родители или школа?
- Дети – отражение окружающей их среды. Ни один человек не рождается злым и жестоким, личность человека формируется в детстве: как физически растёт ребёнок, так меняется и его сознание, именно в детстве закладываются моральные нормы и ценности. В социологии есть такое понятие, как "синдром Маугли". Если ребёнок с младенчества растёт в стае волков, он и ходить будет на четвереньках, и питаться, и охотиться как волк. Он может и должен ходить прямо, но его же этому никто не научил. Так же и поведение человека: если в него с детства не заложили осознание допустимых норм морали, он будет идти по самому низшему уровню, допуская всё, включая насилие.
Среда, в которой растут дети, определяет их поведение. Если ребёнок видит вокруг себя больше плохих примеров, чем хороших, если достижения никак не поощряются, а статус в социуме определяется тем, кто сильнее и сплочённее в агрессии, не то, что ребёнок, даже взрослый пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Не желая подвергаться травле за свои принципы (справедливость, добро), дети примыкают туда, где им якобы "безопаснее". Поэтому случаи аморального, жестокого поведения детей в отношении друг друга не позволяют мне огульно обвинять несовершеннолетних в том, что они делают. Виноваты в том, что дети так себя ведут и совершают жестокие поступки, прежде всего взрослые. Вопрос: кто эти взрослые?
Я убеждена в том, что ответственность в пропорции 50/50 лежит на родителях и на государственной системе. Если в семье ребёнка хорошо воспитывают, прививают правильные ценности, а вне семьи, в социуме, он сталкивается с тем, что это не ценится, за это можно пострадать, – ребенок, скорее всего, пойдёт по пути общества. И если в семье всё плохо, но ребёнка окружает благоприятная, доброжелательная к нему, среда, есть большая вероятность того, что пример родителей не станет решающим.
— По-вашему, можно ли перевоспитать агрессивных детей и подростков, которые избивают и унижают сверстников, выкладывают видео избиения в Сеть?
- Оценивая ситуацию в Казахстане, вынуждена признать (и многие со мной согласятся), что мы в плане образования, культуры и сознательности общества неумолимо деградируем. И это результат того, как государственная система относилась и до сих пор относится к людям, к человеческому капиталу. Это результат невежества, проявляемого и в отсутствии государственного мышления у тех, кто принимает решения, и в пронизавшей все слои общества коррупции.
В результате падения уровня образования и тотального разрушения системы воспитания (а за это прежде всего отвечает государство), каждое следующее поколение становится всё безграмотнее и бескультурнее. Соответственно, и детей своих они воспитывают в рамках своего понимания морали, ценностей, образа жизни.
Если вы посмотрите исследования ОЭСР (англ. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран - авт.) в части образования (там это понятие включает не только академические знания – науку, но также искусство и спорт), то увидите, что чем больше государство вкладывает в образование детей, тем ниже в этой стране уровень преступности, в том числе подростковой, меньше разных форм насилия, суицидов и так далее, и тем выше уровень жизни граждан.
А что у нас? Каждая последующая "реформа" образования лишь ухудшала ситуацию, как результат: во многих общеобразовательных школах плохие условия обучения, оторванность от практики, неадекватное распределение нагрузки, низкое качество подготовки педагогов. Все эти проблемы имеют место быть. И решение их лежит в плоскости самих формулировок проблем.
Да, нужно улучшать условия, в которых учатся дети – строя в достаточном количестве современные школы со светлыми и хорошо оборудованными классами, со стадионами и спортзалами, с бассейнами и актовыми залами. Уверена, в такие школы дети будут ходить с радостью, да и учителям будет приятно работать.
Да, нужно пересматривать школьные программы, оставляя какие-то предметы в качестве обязательных, а другие переводя в разряд факультативных, а то и вовсе исключая как устаревшие. Заодно должно быть пересмотрено количество часов и формы обучения.
Да, нужно готовить учителей новой формации – которые не только любят детей и знают основы педагогики, но и будут "на ты" с компьютерными гаджетами и разбираться хотя бы в основах ИКТ (Информационно-коммуникационные технологии).
Как должно быть – все понимают, вопрос только в том, как всё сделать так, чтобы так и было. Но эти вопросы следует адресовать руководству теперь уже двух министерств – министерства просвещения и министерства науки и высшего образования. И первые шаги Минпросвещения по повышению статуса педагога можно только приветствовать.
— Какие конкретные меры можно было бы принять здесь и сейчас, чтобы остановить насилие в отношении детей и между детьми?
- Здесь и сейчас уже не получится. Нужно время и огромные усилия всех – родителей, общества, государства. Великому государственному деятелю, объединителю Германии и первому её канцлеру, Отто фон Бисмарку приписывается фраза: "Тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы".
Да, надо укреплять законодательство, повышать ответственность и ужесточать наказания за преступления против детей. Но когда говорят, что надо больше полицейских, прокуроров, служб психологической поддержки, кризисных центров и т.д., но не требуют изменения государственного подхода к воспитанию граждан, детей – это, простите, популизм. Нужно не с последствиями бороться, а лечить причины этих явлений, устранять сами факторы, их порождающие.
Однажды мы сопровождали уголовное дело, где насильники и жертва – дети. Для справедливого расследования, в том числе, для психологической экспертизы, пришлось привлекать зарубежных судмедэкспертов. Приехали специалисты из Грузии, России, Кыргызстана, и я спрашивала: почему дети так поступают в отношении друг друга? Ведь в части сексуальных форм насилия дети порой даже не достигают возраста, когда этот интерес может проявляться. Ответ меня ошеломил: эксперты объяснили, что мотивом при таких преступлениях у ребёнка является желание самоутвердиться через максимальное унижение человеческого достоинства других детей. Это как "на зоне", например.
Поэтому, если ребёнок не может развиваться так, как ему и положено: получая знания, развивая свои способности и навыки, раскрывая таланты, он пойдёт по самому наихудшему пути. Получать признание, что он в чём-то сильнее, лучше других, он будет не через спорт, творчество, науки, а через травлю, унижение, насилие.
Отсутствие у большинства детей возможности заниматься любимыми видами спорта и творчества в секциях и кружках приводит к тому, что дети предоставлены сами себе на улице, втягиваются в наркоманию, алкоголизм, бесконтрольно погружены в интернет и находят там все опасности, которые только возможно.
Если мы хотим свести к минимуму уровень насилия в обществе и искоренить его среди детей, несовершеннолетних, нам нужно в корне изменить государственную политику в отношении детей. Создать государственную систему, где дети будут максимально заняты тем, что их развивает, занимает их время полезным делом, выявляет способности каждого ребёнка и даёт им раскрыться.
Только таким образом мы можем получить качественный человеческий капитал, который будет конкурентоспособен в мире и будет генерировать рост экономики, науки, промышленности, технологий и т. д. Такие поколения будут иметь возможность достойно содержать себя и своих детей, будут иметь устойчивые моральные ценности, уважение к правам друг друга. То есть, это вопрос не только безопасности для детей и взрослых, это вопрос экономической и национальной безопасности страны.
— Будучи на посту Уполномоченного по правам ребёнка, часто ли вы встречаетесь с сопротивлением госорганов в отношении ваших инициатив и предложений?
- Как УПР, я инициировала совместно с экспертным сообществом целый ряд реформ, которые должны позволить достичь нужных нам целей в воспитании подрастающего поколения. Важнейший принцип этих реформ – равные права всех детей без деления на социально уязвимые семьи, многодетные, с ограниченными возможностями и т.д. Государство должно исполнять свои обязательства перед каждым ребёнком.
Мы должны сохранить здоровье каждому ребёнку, укрепить его на многие годы. Это заложено в реформе по снижению инвалидизации детства. Реформа по подушевому финансированию занятий детей спортом и творчеством – это и максимальная круглогодичная занятость детей, и их физическое и культурное развитие.
Реформа по обеспечению всех детей, с 1-го по 11-й класс, горячим школьным питанием направлена на то, чтобы сохранить здоровье и помочь детскому организму нормально сформироваться.
Также и реформа по обеспечению всех детей школьной формой, как и предыдущие, должна убрать неравенство среди детей, которое и является основной причиной травли.
Но, к сожалению, я всегда говорю, что самая большая проблема в стране – отсутствие квалифицированных кадров. Можно разработать идеальный план, но исполнять его, скорее всего, будут люди, которым это не по силам. От нехватки знаний, от равнодушия, от чьих-то коррупционных интересов. Да и много ли мы знаем примеров, когда чиновники несли ответ за неисполнение всех этих дорожных карт, комплексных планов?
Опять же, по каждой реформе приходится преодолевать колоссальное сопротивление чиновников. И их любимая фраза "На это денег нет" – лицемерие и ложь, так как мы все видим, как неэффективно тратятся наши налоги, и какой высочайший уровень коррупции сложился в стране. Деньги не доходят до реальных нужд граждан, в том числе, до наших детей. Я уверена, что при грамотном планировании, при четком расставлении приоритетов, если чиновники принимающие решения будут осознавать свою ответственность и иметь государственное мышление – все возможно воплотить в кратчайшие сроки.
Власть должна, наконец, понять, что дети – это главный объект государственных инвестиций.
— Работа Уполномоченным по правам ребёнка оплачивается? Или вы работаете на общественных началах?
- Статус Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Казахстан определяется законом РК "О правах ребёнка" от 2002 года, где четко сказано, что "институт Уполномоченного по правам ребёнка учреждается Президентом РК и осуществляет свою деятельность на общественных началах в целях обеспечения гарантии прав и законных интересов детей, а также восстановления их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами".
Но лишь в соответствии с законом РК от 2016 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребёнка", указанный выше закон был дополнен статьёй 7-2, в которой определялись полномочия детского омбудсмена.
Но сейчас и этого явно недостаточно. В условиях, когда при населении страны более чем 19 млн человек одна треть – это дети и подростки до 18 лет, когда с каждым годом растёт число нарушений прав детей, когда в СМИ и соцсетях мы то и дело читаем и видим факты жестокого обращения и насилия в отношении детей, необходим отдельный закон "Об Уполномоченном по правам ребёнка в Республике Казахстан", определяющий его статус, права и обязанности, а также работу офиса и представленность во всех регионах Казахстана.
Я считаю, что важно создать правильный, максимально грамотный и работающий в итоге закон, соответствующий международным требованиям и Парижским принципам, где УПР будет иметь полноценный штат в центре и представительства в каждом регионе, – только в этом случае детский омбудсмен будет иметь все инструменты для максимально эффективной защиты прав детей в стране. Я против единичных, косметических изменений, пусть мы потратим больше времени, но создадим качественный и эффективный институт УПР.
Что касается института региональных уполномоченных по правам ребёнка, введённого в прошлом году, то хочу особо подчеркнуть, что, хотя на сайте УПР можно найти контактные данные региональных УПР, они не являются сотрудниками офиса УПР. Они назначаются акимами регионов и ответственны перед ними же.
-
Trend news
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 15:33 175
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 10:51 523
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 04:15 443
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 647
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 689
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 1372
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 1085
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 890
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 4960
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 1843
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 1052
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 860
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 28246
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 1845
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 1196
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 1429
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 5742
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 1466
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 1269
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 1201
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 1374
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 1385
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 2954
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 1514
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 1453
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 2635
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 1344
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 1517
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 2987
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 6608
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 54203
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 1759
- Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением 23.04.2023 3336
- Не будет интернета: новый фейк напугал павлодарцев 23.04.2023 6198
- Преступная группа вымогала 15 тысяч юаней у бизнесмена в Жетысу 23.04.2023 1701
- По делу о миллиардных хищениях на ТЭЦ Тараза вынесли приговор 22.04.2023 1893
- В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций 22.04.2023 1841
- Душили и требовали деньги: неизвестные в масках ворвались в дом жительницы Жетысу 22.04.2023 1672
- Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу 21.04.2023 2215
- "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении 21.04.2023 3588
- "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину 21.04.2023 6916
- В Алматы задержали журналистов за вымогательство 21.04.2023 2907
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 2332
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 2514
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 2512
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 5542
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 3367
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 2963
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 3518
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 6007
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 38617
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 3563
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 3252
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 3238
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 9981
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 3773
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 3789
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 3866
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 3441
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 3631
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 3627
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 4020
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 3576
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 3238
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 3579
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 3944
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 3992
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 4204
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 3351
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 4064
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 4112
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 4150
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 3501
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 3761
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 13302
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 3550
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 3683
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 3633
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 3965
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 4127
-
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 09:15 395
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 647
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 1502
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 1349
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 1704
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 2162
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 1960
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 2070
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 2212
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 2300
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 2194
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 2213
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 2543
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 2751
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 2736
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 3274
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 3478
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 3627
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 3463
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 4250
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 3660
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 3307
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 3620
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 6021
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 3670
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 3695
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 3400
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 3722
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 3350
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 3350
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 3603
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 3930
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 3536
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 3572
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 3728
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 3316
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 4364
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 3443
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 3758
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 4134
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 3562
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 3217
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 3729
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 3617
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 3619
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 3634
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 4030
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 4340
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 4007
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 3598
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 3961
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 3565
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 4330
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 3709
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 3666
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 3513
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 3714
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 4070
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 4126
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 3394
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 3232
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 4260
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 3651
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 3557
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 4131
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 5430
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 4355
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 3618
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 3502
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 3451
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 3416
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 3550
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 3699
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 3717
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 3499
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 3167
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 3767
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 3697
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 3802
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 4509