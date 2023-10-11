МВФ ухудшил прогноз глобального роста экономики

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал октябрьский прогноз роста экономик мира в 2023–2024 году. По данным фонда, в 2024 году рост составит 2,9%, что на 0,1% ниже, прогноза, сделанного в июле, передаёт BaigeNews.kz.

Рост развитых экономик замедлиться до 1,5% в 2023 году и 1,4% в 2024 году. Для сравнения, в 2022 году рост был 2,6%. Основная причина – слабый подъем экономик Европы.

В развивающихся странах темпы роста будут постепенного снижаться: с 4,1% в 2022 году до 4% в 2023 и 2024 годах. Возможно, прогноз будет пересмотрен из-за кризиса сектора недвижимости в Китае.

Такие прогнозы роста глобальной экономики самые низкие за последние десятилетия. По данным МВФ глобальная инфляция будет постепенно снижаться: с 8,7% в 2022 году до 6,9% в 2023 году и 5,8% в 2024 году.

МВФ считает, что в 2023 году экономика Казахстана вырастет не на 4,8%, как считалось ранее, а на 4,6%. Но в 2024 году рост составит 4,2%: прогноз был улучшен с 3,9% в июле.

Уровень потребительской инфляции в этом году составит 11,5%. По итогам 2024 года - 7,5%. Таргет Нацбанка Казахстана по инфляции - 5%.