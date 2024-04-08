МВД РК задержаны более 600 разыскиваемых преступников
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала 2024 года криминальной полицией МВД задержано 633 разыскиваемых преступника, среди которых: 17 убийц, 15 грабителей, 9 разбойников, 7 вымогателей и 35 наркопреступников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Поиск уголовных преступников не ограничивается проведением оперативных мероприятий только внутри страны. Их розыск осуществляется и за ее пределами. В рамках реализации договора о межгосударственном розыске на территории стран-участниц СНГ Министерствами внутренних дел на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические и поисковые мероприятия.
Так, с начала текущего года в другие страны направлено шесть розыскных групп, в том числе в Россию три, Кыргызстан две и Узбекистан одна. На территорию нашей страны прибыли две группы из Республики Узбекистан", - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Кроме того, как отметил Нурмагамбетов в поимке преступников широко используются возможности Интерпола.
"В январе текущего года в городе Анкаре Турецкой Республики проведена рабочая встреча департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан с представителями МВД Турции и Генерального секретариата Интерпола по вопросу активизации розыска уголовных преступников. По итогам встречи на сегодняшний день на территории Турции задержано 12 уголовных преступников, разыскиваемых за различные преступления", – добавил он.
Самое читаемое