МВД РК задержаны более 600 разыскиваемых преступников

С начала 2024 года криминальной полицией МВД задержано 633 разыскиваемых преступника, среди которых: 17 убийц, 15 грабителей, 9 разбойников, 7 вымогателей и 35 наркопреступников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Поиск уголовных преступников не ограничивается проведением оперативных мероприятий только внутри страны. Их розыск осуществляется и за ее пределами. В рамках реализации договора о межгосударственном розыске на территории стран-участниц СНГ Министерствами внутренних дел на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические и поисковые мероприятия. Так, с начала текущего года в другие страны направлено шесть розыскных групп, в том числе в Россию три, Кыргызстан две и Узбекистан одна. На территорию нашей страны прибыли две группы из Республики Узбекистан", - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Кроме того, как отметил Нурмагамбетов в поимке преступников широко используются возможности Интерпола.