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МВД РК задержаны более 600 разыскиваемых преступников

Сегодня, 10:33
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baigenews.kz Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33
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Фото: baigenews.kz

С начала 2024 года криминальной полицией МВД задержано 633 разыскиваемых преступника, среди которых: 17 убийц, 15 грабителей, 9 разбойников, 7 вымогателей и 35 наркопреступников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Поиск уголовных преступников не ограничивается проведением оперативных мероприятий только внутри страны. Их розыск осуществляется и за ее пределами. В рамках реализации договора о межгосударственном розыске на территории стран-участниц СНГ Министерствами внутренних дел на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические и поисковые мероприятия.

Так, с начала текущего года в другие страны направлено шесть розыскных групп, в том числе в Россию три, Кыргызстан две и Узбекистан одна. На территорию нашей страны прибыли две группы из Республики Узбекистан", - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Кроме того, как отметил Нурмагамбетов в поимке преступников широко используются возможности Интерпола.

"В январе текущего года в городе Анкаре Турецкой Республики проведена рабочая встреча департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан с представителями МВД Турции и Генерального секретариата Интерпола по вопросу активизации розыска уголовных преступников. По итогам встречи на сегодняшний день на территории Турции задержано 12 уголовных преступников, разыскиваемых за различные преступления", – добавил он.

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