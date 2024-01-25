Музыкантов группы "Би-2" задержали в Таиланде

Участники российской рок-группы "Би-2" задержаны в Таиланде после концерта на острове Пхукет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета - прим. ТАСС) задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе "Би-2". Они будут должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра", - сказал представитель туристической полиции, отметив, что после уплаты штрафа нарушителям таиландского законодательства будет предписано покинуть страну.

Концерты "Би-2" прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и провинции Пхукет 24 января.

На 17 февраля у них запланировано выступление в Дубае.