Музыкантов группы "Би-2" задержали в Таиланде
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Участники российской рок-группы "Би-2" задержаны в Таиланде после концерта на острове Пхукет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"Сотрудники отделения полиции в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета - прим. ТАСС) задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян, причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе "Би-2". Они будут должны заплатить штраф, размер которого определит суд. Возможно, заседание суда состоится завтра", - сказал представитель туристической полиции, отметив, что после уплаты штрафа нарушителям таиландского законодательства будет предписано покинуть страну.
Концерты "Би-2" прошли в Таиланде в Паттайе 22 января и провинции Пхукет 24 января.
На 17 февраля у них запланировано выступление в Дубае.
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