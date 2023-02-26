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Лента новостей

t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 12:27
320
Сегодня, 12:27
320
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Мужчину застрелили в сауне Петропавловска

27-летний посетитель получил огнестрельное ранение в одном из развлекательных заведений Петропавловска. Мужчину по скорой доставили в больницу, где он скончался, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Как сообщили в полиции, вызов поступил 26 февраля.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 99 УК РК "убийство". В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый. Им онказался 34-летний житель Кызылжарского района. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания управления полиции Петропавловска", — рассказали в ведомстве.

Назначен ряд необходимых экспертиз. Подробности выясняет следствие.

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#убийство #Петропавловск
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:27
320
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