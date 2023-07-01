Мужчину застрелили из обреза в Алматы во время уличной ссоры

Фото: t.me/egovpress

Полицейские задержали по горячим следам подозреваемого в убийстве мужчины из обреза охотничьего ружья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информационный ресурс МВД.

1 июля в социальных сетях появилась информация, что 30 июня на улице Байзакова в городе Алматы мужчине нанесли огнестрельное ранение, из-за которого он скончался.

Уточнялось, что предполагаемый убийца находился в международном розыске за аналогичное преступление.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что гражданин И., 1991 года рождения, убивший из обреза охотничьего ружья малознакомого мужчину, был задержан "по горячим следам" и взят под стражу. Предварительный мотив преступления — внезапно возникшая ссора. Другие обстоятельства устанавливаются", — говорится в сообщении.

Ранее в Астане полицейские задержали мужчину, убившего жену складным ножом во время ссоры.