Мужчину осудили за мат в аэропорту Атырау
Сегодня, 11:47
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Сегодня, 11:47Сегодня, 11:47
152Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев
В суде Атырау рассмотрели дело об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Из материалов дела следует, что 19 января этого года подсудимый, находясь в аэропорту Атырау обматерил кассира кафе Manоr.
Вина мужчины полностью подтверждается его признательными пояснениями, материалами дела и видеозаписью. Сам подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном.
Постановлением суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа 51 688 тенге.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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