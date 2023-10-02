Мужчине, намеренно заражавшему партнёрш ВИЧ, вынесли приговор в Темиртау

Жителю Темиртау, заражавшему женщин ВИЧ, вынесли приговор. Дело в закрытом режиме рассмотрели в Темиртауском городском суде, передаёт BaigeNews.kz.

Гражданина С. обвиняли по части 3 статьи 118 УК РК. Судом установлено, что более 10 лет мужчина знал, что болен, его предупреждали об уголовной ответственности за распространение ВИЧ/СПИД. Однако он вступал в половые контакты без средств предохранения и партнёрам об опасности не сообщал.

"Вина С. подтверждается его частично признательными показаниями, показаниями потерпевших и материалами дела. Санкция статьи 118 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до 10 лет. При назначении наказания суд признал смягчающим вину обстоятельством наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка. Приговором суда С. осуждён к шести годам шести месяцам лишения свободы с отбытием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сообщили в суде.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.