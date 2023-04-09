Мужчина заперся в квартире и угрожал взорвать дом в Темиртау

Фото: admpoyk.ru

Полицейские задержали мужчину, грозившего взорвать дом в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Инцидент произошёл 9 апреля в 18:58.

"Поступило сообщение, что в подъезде задымление и слышны хлопки. Прибывшие по вызову полицейские выяснили, что житель дома в состоянии алкогольного опьянения заперся в квартире и грозится взорвать газовый баллон", — рассказали в полиции.

Сотрудники полиции и управления по ЧС Темиртау эвакуировали жителей подъезда и оцепили место происшествия. В 20:20 полицейские устранили угрозу и задержали 35-летнего мужчину.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.