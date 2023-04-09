- Нейросеть сдала экзамен на врача и поставила верный диагноз 22:52 25
- Серик Сапиев проиграл в шахматы легендарному гроссмейстеру 22:19 146
- Китай во время учений сымитировал нападение на Тайвань 21:41 228
- Мужчина заперся в квартире и угрожал взорвать дом в Темиртау 21:23 384
- В Казахстане за год стали выращивать вдвое больше рыбы 21:15 266
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 20:41 299
- Американка опередила Елену Рыбакину в полуфинале турнира США 20:09 495
- Причины драки на базе отдыха в Конаеве выясняет полиция 19:38 355
- Миллион деревьев и кустарников высадят в этом году в Астане 19:00 333
- Рыбакина показала свой сумасшедший день 18:53 325
- Склад автомобильных шин несколько часов тушили в Алматинской области 18:34 337
- Асхат Оралов сделал первый ход в матче за звание чемпиона мира по шахматам 18:19 382
- Минздрав обновил стандарты лечения вирусного гепатита в Казахстане 17:51 344
- Дождь и снег: неустойчивую погоду обещают казахстанцам в понедельник 17:36 384
- Ядовитое облако дыма образовалось в небе над Гамбургом 16:57 375
- Футбольные болельщики устроили массовую драку в Шымкенте 16:34 444
- В Астане в этом году решат вопросы оставшихся четырёх тысяч дольщиков 16:05 406
- Алимханулы дал обещание американским фанатам 15:43 754
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 15:19 536
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 14:47 555
- Тело пропавшего ребёнка нашли в колодце в Акмолинской области 14:12 726
- 90-летний отец Киркорова разводится с женой из-за новой любви 13:48 924
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 13:08 950
- В Астане временно изменились схемы семи автобусных маршрутов 12:42 419
- Жестоким нокаутом завершился бой казаха против американца в UFC 12:11 776
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 11:39 879
- 50 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 11:04 561
- В Марселе ночью обрушился четырёхэтажный жилой дом 10:35 558
- Двое жителей Акмолинской области зарезали и съели собаку 10:19 596
- Казахстанцы вышли в полуфинал теннисного турнира в Хьюстоне 09:41 441
- Президент Казахстана выразил соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову 09:03 533
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 08:48 758
- В пяти городах страны в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха 08:13 595
- Художник из США в честь дня рождения GGG нарисовал его портрет 07:55 493
- Казахстан снял ограничения на ввоз скота и мяса из России 07:24 433
- В Усть-Каменогорске накажут тех, кто распространил видео с издевательствами над девочкой 06:03 1284
- Шавкат Рахмонов жестко ответил Хамзату Чимаеву на заявление про шакалов 05:47 754
- Почему дети уходят из дома в Жамбылской области 04:09 854
- Выброшенные медотходы на свалке в Мангистау направят на экспертизу 03:21 450
- По акту прокурорского надзора выплачена зарплата 62 работникам в Жанаозене 02:34 489
- Автобус сбил шестерых: о состоянии выжившей девочки рассказали врачи 01:15 744
- Что думают по поводу обмеления Каспия казахстанские ученые и экологи 00:09 661
- Районный аким Шымкента прокомментировал информацию о его задержании 08.04.2023 690
- Кабинет имени легендарного генерала открыли в школе Павлодара 08.04.2023 868
- У президента Туркменистана умерла бабушка 08.04.2023 1033
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 1814
- Смертельное ДТП с автобусом произошло в Шымкенте 08.04.2023 5824
- Физрука подозревают в угоне авто у коллеги в Жетысу 08.04.2023 717
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 708
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 1325
- Ясновидящая из Индии: в 2026 году Землю накроет новый вирус 08.04.2023 2145
- Допинговый скандал назрел в сборной Казахстана по боксу 08.04.2023 654
- Спасатели вызволили рыбаков с оторвавшейся льдины в ВКО 08.04.2023 577
- Ветер и заморозки: о непогоде предупредили жителей шести регионов 08.04.2023 556
- Ударил ножом и сбежал: в ЗКО разыскивают мужчину 08.04.2023 598
- Влюблена? Американская журналистка рассказала о своих чувствах к Шавкату Рахмонову 08.04.2023 2202
- ВКО попала "в красную зону" по жалобам на качество медуслуг 08.04.2023 567
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 602
- Школьники ранены в результате стрельбы на пляже в США 08.04.2023 717
- В столице временно изменили автобусный маршрут 08.04.2023 580
- За спасение жизней наградили детей в Астане 08.04.2023 578
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 654
- Раковую опухоль весом 15 килограммов удалили у жителя Атырау 08.04.2023 774
- Противопожарная остановка появилась в ВКО 08.04.2023 479
- Шавкат Рахмонов послал в нокдаун китайского бойца UFC 08.04.2023 1185
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 751
- Гражданина Таджикистана осудили за пропаганду терроризма в Астане 08.04.2023 629
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 599
- Хотим заявить, что в Казахстане тоже есть анимация - создатели мультфильма о Курмангазы 08.04.2023 668
- В Израиле террорист въехал в толпу людей 08.04.2023 607
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 657
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 621
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 818
- Коронавирусом за сутки заразились 83 казахстанца 08.04.2023 612
- Казахстанец не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Мексике 08.04.2023 734
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 3725
- Лишь в одном городе Казахстана в субботу ожидаются неблагоприятные метеоусловия 08.04.2023 596
- Какие приложения быстрее остальных разряжают батарею смартфона 08.04.2023 723
- Сколько новых рабочих мест появится в Мангистау 08.04.2023 640
- Болливуд снимает новый фильм в Алматы 08.04.2023 945
Сегодня, 21:23
384
384Фото: admpoyk.ru
Мужчина заперся в квартире и угрожал взорвать дом в Темиртау
Полицейские задержали мужчину, грозившего взорвать дом в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Инцидент произошёл 9 апреля в 18:58.
"Поступило сообщение, что в подъезде задымление и слышны хлопки. Прибывшие по вызову полицейские выяснили, что житель дома в состоянии алкогольного опьянения заперся в квартире и грозится взорвать газовый баллон", — рассказали в полиции.
Сотрудники полиции и управления по ЧС Темиртау эвакуировали жителей подъезда и оцепили место происшествия. В 20:20 полицейские устранили угрозу и задержали 35-летнего мужчину.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 20:41 285
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 15:19 521
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 14:47 539
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 13:08 934
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 11:39 861
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 08:48 751
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 1788
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 1318
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 652
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 749
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 597
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 654
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 3655
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 604
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 736
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 1099
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 952
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 1736
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 706
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 926
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 879
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 1839
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 7385
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 8938
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 1498
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 1069
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 1131
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 931
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 2821
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 880
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 1110
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 1661
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 1158
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 1259
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 1211
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 25912
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 2237
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 1213
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 1400
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 1066
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 1838
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 13137
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 19270
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 1988
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 1363
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 15172
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2208
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1565
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 12896
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1399
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1962
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1622
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1886
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1674
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2355
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1556
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3426
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 7191
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1522
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 19986
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 1453
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1627
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 1635
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3999
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 22183
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 6273
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 2108
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 1493
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 1480
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 8072
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1885
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 15366
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1724
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1756
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1793
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 3353
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4834
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10819
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4994
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 2544
-
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 704
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 601
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 619
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 816
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 830
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 608
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 653
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 704
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 741
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 829
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 918
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 864
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 1116
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 1110
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 848
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 888
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 1074
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 812
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 984
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 784
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 1038
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 1149
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 1158
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 1154
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 985
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 1213
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 1056
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 866
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 1047
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 3045
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 1461
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 1129
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 1232
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1436
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 1205
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1311
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1505
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1535
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1417
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1341
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1546
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1490
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1714
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1781
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1557
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1583
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1752
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2557
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1586
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1887
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1948
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2156
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1928
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2817
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2515
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2327
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2314
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2672
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2657
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2303
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2843
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2485
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 4439
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2948
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2759
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2797
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7753
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2965
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 3057
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 3040
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 3420
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2967
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3817
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 3363
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 3350
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3952
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 3592
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 3355
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 4101
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3990