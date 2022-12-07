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Лента новостей

polisia.kz Сегодня, 07:10
290
Сегодня, 07:10
290
Фото: polisia.kz

Мужчина "заминировал" здание акимата в Экибастузе

Лжетеррориста, "заминировавшего" здание акимата, задержали в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

6 декабря в 20.30 часов в полицию Экибастуза поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в здании акимата.

"Незамедлительно на место происшествия направлены все службы. Прибывшими сотрудниками следственно-оперативной группы в здании акимата проведено обследование. На момент проверки, в здании находилось 3 работника, произведена эвакуация. Взрывотехниками каких-либо подозрительных и взрывных устройств в здании не обнаружено. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В результате расследования, полицией задержан подозреваемый - житель города Экибастуза. Вину свою признал", - сообщил начальник Управления полиции города Экибастуза Каиржан Шакаргалиев.

В полиции отметили, что подозреваемый в 2019 году уже был осужден за совершение аналогичного преступления.

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#Экибастуз #бомба #лжетерроризм #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:10
290
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