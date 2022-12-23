Мужчина заколол вилами лебедя в Кызылординской области

Фото: polisia.kz

Сельчанин в Кызылординской области убил лебедя и опубликовал видео в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

По опубликованному видео 22 декабря в социальных сетях Департамент полиции Кызылординской области проводит тщательную проверку. Об этом факте до публикации в полицию никто не сообщал.