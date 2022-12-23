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polisia.kz Сегодня, 00:36
597
Сегодня, 00:36
597
Фото: polisia.kz

Мужчина заколол вилами лебедя в Кызылординской области

Сельчанин в Кызылординской области убил лебедя и опубликовал видео в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

По опубликованному видео 22 декабря в социальных сетях Департамент полиции Кызылординской области проводит тщательную проверку. Об этом факте до публикации в полицию никто не сообщал.

"22 декабря по данному видеоролику материал зарегистрирован в Книге учета информации Отдела полиции Сырдарьинского района. В ходе проверки установлен и доставлен в отдел полиции 26-летний житель района. Выяснилось, что данный факт имел место в 2013 году в ходе ловли рыбы на берегу рисового канала и зафиксирован на видео. По результатам проверки действиям доставленного будет дана правовая оценка и принято соответствующее решение", - сообщили в ДП региона.

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#лебедь #Социальные Сети #охота
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:36
597
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