Житель Великобритании умер от передозировки витамином D

89-летний Дэвид Митченер из Великобритании умер после длительного и бесконтрольного приема витамина D, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.

Мужчина хотел улучшить свое здоровье, поэтому на протяжении девяти месяцев регулярно принимал повышенные дозы данной добавки.

Спустя время состояние Митченера ухудшилось, после чего его госпитализировали в больницу с гиперкальциемией, или повышением уровня кальция в крови. На фоне этого заболевания у мужчины развились почечная и сердечная недостаточности.

В отчете коронера Джонатана Стивенса сообщается, что на упаковке не были написаны последствия чрезмерного употребления витамина D. Анализы, взятые у пациента, показали, что уровень данного витамина в его организме значительно превышал норму. Такие результаты еще не были зафиксированы в лаборатории.

Спустя десять дней после госпитализации Митченер умер, пишет Business Insider.