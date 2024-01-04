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Резонансное убийство сельчанина прокомментировали в полиции СКО

Сегодня, 10:39
АВТОР
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hotnews.plus Сегодня, 10:39
Сегодня, 10:39
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Фото: hotnews.plus

Полицейские Северо-Казахстанской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве односельчанина, передает BaigeNews.kz

Случай произошёл в районе имени Габита Мусрепова. Досудебным расследованием установлено, что трое распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, переросший в драку.

"В результате один из участников был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции СКО. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что над мужчиной было совершено насилие, и он скончался из-за того, что получил разрыв внутренних органов. Однако в полиции эти факты не подтвердили.

"Мы не опровергаем информацию, мы её и не подтверждаем. Есть определенные правила, экспертизы, элементарно, у которых срок - один месяц. Их может быть несколько, нужно время. Это (комментарий сотрудников полиции - прим.ред.) - первоначальная информация", - добавили в ДП,

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