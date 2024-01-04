Резонансное убийство сельчанина прокомментировали в полиции СКО

Полицейские Северо-Казахстанской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве односельчанина, передает BaigeNews.kz.

Случай произошёл в районе имени Габита Мусрепова. Досудебным расследованием установлено, что трое распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт, переросший в драку.

"В результате один из участников был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции СКО.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что над мужчиной было совершено насилие, и он скончался из-за того, что получил разрыв внутренних органов. Однако в полиции эти факты не подтвердили.