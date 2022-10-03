Мужчина с макетом пистолета ограбил игорный клуб в Караганды

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Мужчина, угрожая игрушечным пистолетом, забрал из кассы игрового клуба около четырёх миллионов тенге в Караганде, сообщает сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудницы игрового клуба рассказали, что один из постоянных клиентов, неожиданно выхватив предмет, внешне похожий на пистолет, потребовал отдать деньги из кассы. Завладев суммой в размере 3,9 миллиона тенге, злоумышленник скрылся с места происшествия. Однако убежать далеко ему не удалось. Подозреваемого задержали, им оказался 34-летний мужчина. Он признался в преступлении, пояснив, что проиграл большую сумму и решил восполнить свои финансовые потери, совершив разбой в игровом клубе. Он заранее приобрел игрушечный пистолет.

Игрушка изъята в качестве вещественного доказательства. Ведётся досудебное расследование по статье 192 УК РК “Разбой”. Задержанный водворен в ИВС.