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  • Мужчина с макетом пистолета ограбил игорный клуб в Караганды
pixabay.com Сегодня, 12:51
235
Фото: pixabay.com

Мужчина с макетом пистолета ограбил игорный клуб в Караганды

Мужчина, угрожая игрушечным пистолетом, забрал из кассы игрового клуба около четырёх миллионов тенге в Караганде, сообщает сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Сотрудницы игрового клуба рассказали, что один из постоянных клиентов, неожиданно выхватив предмет, внешне похожий на пистолет, потребовал отдать деньги из кассы. Завладев суммой в размере 3,9 миллиона тенге, злоумышленник скрылся с места происшествия. Однако убежать далеко ему не удалось. Подозреваемого задержали, им оказался 34-летний мужчина. Он признался в преступлении, пояснив, что проиграл большую сумму и решил восполнить свои финансовые потери, совершив разбой в игровом клубе. Он заранее приобрел игрушечный пистолет.

Игрушка изъята в качестве вещественного доказательства. Ведётся досудебное расследование по статье 192 УК РК “Разбой”. Задержанный водворен в ИВС.

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#грабеж #Караганда #полиция #игромания
Журналист
Сегодня, 12:51
235
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