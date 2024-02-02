Мужчина разрушил ледяные сталактиты в каньоне Тамшалы в Мангистау

Негодование у жителей Мангистауской области вызвал поступок мужчины, разрушившего ледяные сталактиты в каньоне Тамшалы. Видео инцидента появилось в соцсетях. Отдыхающий объяснил свои действия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Видео опубликовано на странице Eco Safari Aktau в Instagram.

"Ну, вот зачем разрушать эти ледяные сталактиты в Тамшалы? Люди специально едут зимой, чтобы полюбоваться замерзшим "каплепадом"!" - говорится в сообщении под видео.

Пользователи соцсетей выразили негодование поступком мужчины.

"Всё вокруг надо уничтожить. Мы же спокойно жить не можем", "Рушить это наше всё", - пишут пользователи соцсети под постом.

Сам мужчина сообщил, что делал это с заботой об окружающих. По его словам, температура воздуха стала плюсовой, и сосульки могли стать небезопасными, поэтому он решил их убрать.