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Мужчина пожарил шашлык на балконе жилого дома в Актау Сегодня, 07:59
142
Сегодня, 07:59
142

Мужчина пожарил шашлык на балконе жилого дома в Актау

Мужчина пожарил шашлык прямо на балконе многоэтажного дома в Актау, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с жителем Актау попало в соцсети. На кадрах запечатлен мужчина, который на открытом огне жарит мясо.

Действия мужчины можно квалифицировать статьёй "Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности". Данное правонарушение влечет для физических лиц предупреждение или штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

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#Актау #мужчины #жилье
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:59
142
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