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Сегодня, 07:59
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Мужчина пожарил шашлык на балконе жилого дома в Актау
Мужчина пожарил шашлык прямо на балконе многоэтажного дома в Актау, передаёт BaigeNews.kz.
Видео с жителем Актау попало в соцсети. На кадрах запечатлен мужчина, который на открытом огне жарит мясо.
Действия мужчины можно квалифицировать статьёй "Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности". Данное правонарушение влечет для физических лиц предупреждение или штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
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