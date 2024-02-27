Мужчина пострадал после пожара в гараже в Шахтинске

В Шахтинске в гаражном массиве произошло горение мебели внутри гаража. В результате чего пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"27 февраля в городе Шахтинск Карагандинской области в гаражном массиве произошло горение мебели внутри гаража на площади 6 кв.м, а также от высокой

температуры повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля", - говорится в сообщении.

В результате пожара силами ДЧС из гаража спасен и госпитализирован в больницу мужчина. Также вынесено на улицу 2 газовых баллона.

Пожар был успешно ликвидирован.