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Мужчина пострадал после пожара в гараже в Шахтинске

Сегодня, 10:02
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 10:02
Сегодня, 10:02
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Фото: baigenews.kz

В Шахтинске в гаражном массиве произошло горение мебели внутри гаража. В результате чего пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"27 февраля в городе Шахтинск Карагандинской области в гаражном массиве произошло горение мебели внутри гаража на площади 6 кв.м, а также от высокой
температуры повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля", - говорится в сообщении.

В результате пожара силами ДЧС из гаража спасен и госпитализирован в больницу мужчина. Также вынесено на улицу 2 газовых баллона.

Пожар был успешно ликвидирован.

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