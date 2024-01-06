Мужчина обокрал магазин в ЗКО. Доллары оказались сувенирными

Полицейские в ЗКО задержали мужчину, обокравшего торговую точку. Злоумышленник попал в объектив камер видеонаблюдения не только магазина, но и на камеры ЦОУ ОП Бурлинского района. На записи видно машину, на которой уехал мужчина с места происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Оперативникам не составило труда найти злоумышленника. Им оказался житель города Аксай. В его квартире были обнаружены похищенные "доллары". Задержанный рассказал, что один из знакомых поведал ему, что в магазине хозяин хранит доллары. Мужчина решил быстро разбогатеть", — рассказали в полиции.

По данному факту ОП Бурлинского района начато досудебное расследование.