Мужчина, не дождавшись "скорой", принял роды у жены в Экибастузе

Мужчина принял роды у жены в Экибастузе до приезда скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА "Наша жизнь".

У 36-летней женщины, находившейся на 41-й неделе беременности, начались частые схватки. Медицинскую бригаду направили на адрес по первой категории срочности. Пока медики были в пути диспетчер применила метод "удержания звонка" и инструктировала супруга роженицы.

Врачи прибыли на вызов через девять минут. К тому времени ребёнок уже появился на свет.

"Нужно отдать должное мужчине, который принимал роды. Он не запаниковал и чётко следовал установленному алгоритму. Во многом благодаря этому с и новорождённым мальчиком, и с его мамой всё в порядке. Их в стабильном состоянии доставили в родильный дом Экибастуза", - рассказала замруководителя областной станции скорой помощи Ольга Вербовая.

В прошлом году сотрудники павлодарской "103" приняли боле 20 домашних родов. А с начала 2024 года медики выезжали на такие случаи шесть раз.