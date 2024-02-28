  • 28 Февраля, 02:03
  • BAIGENEWS

Мужчина напал на дорожного рабочего в Астане

Сегодня, 01:10
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стоп-кадр из видео/instagram.com/zhaloby.astana Сегодня, 01:10
Сегодня, 01:10
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Фото: стоп-кадр из видео/instagram.com/zhaloby.astana

В соцсетях появилось видео нападения мужчины на дорожного рабочего. В публикации отмечается, что это произошло в Астане, передает BaigeNews.kz.

На видеокадрах мужчина угрожающе надвигался на рабочего, преследуя его.

Затем он схватил его, силой заставил сесть на землю, тряс, что-то говорит и грозил пальцем. Испуганный рабочий не оказывал сопротивления. После устроенной "разборки" нападавший направился к оставленной на обочине машине.

В полиции Астаны пока не прокомментировали видеозапись.

 
 
 
 
 
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Публикация от АСТАНА | ЖАЛОБЫ | ОТЗЫВЫ 🌐🔝🗨️ (@zhaloby.astana)

 

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