Мужчина напал на дорожного рабочего в Астане

В соцсетях появилось видео нападения мужчины на дорожного рабочего. В публикации отмечается, что это произошло в Астане, передает BaigeNews.kz.

На видеокадрах мужчина угрожающе надвигался на рабочего, преследуя его.

Затем он схватил его, силой заставил сесть на землю, тряс, что-то говорит и грозил пальцем. Испуганный рабочий не оказывал сопротивления. После устроенной "разборки" нападавший направился к оставленной на обочине машине.

В полиции Астаны пока не прокомментировали видеозапись.