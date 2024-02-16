Мужчина избил девушку и скрылся с места преступления в ЗКО

Хулиган из ЗКО избил девушку и скрылся с места преступления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Полицейским удалось установить подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель района Байтерек Западно-Казахстанской области. Для раскрытия преступления были проверены лица, состоящие на учете, в отдел полиции было доставлено 38 человек, схожих по приметам с подозреваемым. Изучены записи с камер видеонаблюдения. По видеосистемам отслежено движение злоумышленника", - говорится в сообщении.