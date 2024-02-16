Мужчина избил девушку и скрылся с места преступления в ЗКО
Сегодня, 16:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:28Сегодня, 16:28
50Фото: polisia.kz
Хулиган из ЗКО избил девушку и скрылся с места преступления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Полицейским удалось установить подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель района Байтерек Западно-Казахстанской области. Для раскрытия преступления были проверены лица, состоящие на учете, в отдел полиции было доставлено 38 человек, схожих по приметам с подозреваемым. Изучены записи с камер видеонаблюдения. По видеосистемам отслежено движение злоумышленника", - говорится в сообщении.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
По данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется причастность к другим преступлениям.
Самое читаемое
- ТЭЦ за 1 млрд долларов: как россияне будут строить самый дорогой энергообъект Семея
- "Этим врачам всё равно": интервью с операционной медсестрой о стереотипах пациентов и ценности жизни
- Алматинцы снова ощутили землетрясение
- Судно с пассажирами затонуло в Каспийском море
- Взрыв газа произошел в одном из магазинов Темиртау