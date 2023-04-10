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Мужчина чуть не задушил водителя автобуса в Петропавловске Сегодня, 12:35
422
Сегодня, 12:35
422

Мужчина чуть не задушил водителя автобуса в Петропавловске

Инцидент произошел в общественном транспорте. Пассажир хотел сойти с автобуса, не заплатив. Однако у него возник конфликт с водителем, передает BaigeNews.kz

"8 апреля около 19:30 часов пассажир маршрутного автобуса 5 "М" пропустил необходимую остановку и, не производя оплату за проезд, собирался выйти через центральную дверь. В момент остановки автобуса по улице Кизатова мужчина вступил в конфликт с водителем автобуса и другим пассажиром. Сотрудниками полиции по данному факту задержан 67-летний житель областного центра. Факт хулиганских действий зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 293 УК РК "Хулиганство",  - сообщили в полиции.

 
 
 
 
 
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A post shared by ДТП Петропавловск Казахстан (@dtp_sko)

В настоящее время идет следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

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Сегодня, 12:35
422
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