Мужчина чуть не задушил водителя автобуса в Петропавловске

Инцидент произошел в общественном транспорте. Пассажир хотел сойти с автобуса, не заплатив. Однако у него возник конфликт с водителем, передает BaigeNews.kz.

"8 апреля около 19:30 часов пассажир маршрутного автобуса 5 "М" пропустил необходимую остановку и, не производя оплату за проезд, собирался выйти через центральную дверь. В момент остановки автобуса по улице Кизатова мужчина вступил в конфликт с водителем автобуса и другим пассажиром. Сотрудниками полиции по данному факту задержан 67-летний житель областного центра. Факт хулиганских действий зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 293 УК РК "Хулиганство", - сообщили в полиции.

View this post on Instagram A post shared by ДТП Петропавловск Казахстан (@dtp_sko)

В настоящее время идет следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.