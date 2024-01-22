Мусорный беспредел в Жанаозене прокомментировал акимат

В Жанаозене мусорную свалку под окнами общежития организовали жильцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В редакцию портала поступила видеозапись, на которой снят разбросанный вдоль пятиэтажного общежития бытовой мусор. Рядом с этим зданием во 2-м микрорайоне Жанаозена располагается Мангистауский индустриально-технический колледж имени Оразмаганбета Турмаганбетулы.

Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ акимата Жанаозена Адилет Сами. Он пояснил, что в данном общежитии проживают представители социально уязвимых слоёв населения.

"Конкурс по определению поставщика услуг по вывозу мусора проводится ежегодно. На данный момент за чистоту отвечает компания "Азат". Проблема в том, что сами жильцы не оплачивают услуги за электричество, воду и вывоз мусора. У них скопились долги за коммунальные услуги на сумму свыше 30 миллионов тенге. Несмотря на это, им предоставили контейнеры для мусора, но жильцы сами выбрасывают мусор с балконов", - заявил Адилет Сами.