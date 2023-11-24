Мурат Мутурганов: Я хочу поднять престиж циркового искусства Казахстана
Сегодня, 16:43
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Сегодня, 16:43Сегодня, 16:43
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Гость нового выпуска проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz артист цирка, продолжатель известной цирковой династии Мурат Мутурганов. В интервью он рассказал о положении циркового искусства в стране, поделился своими планами, ответил на вопросы об отношениях с отцом, сестрой и супругой.
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