Мука в Казахстане за год подорожала на 16 процентов

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По итогам мая текущего года цены на муку выросли на 0,2 процента за месяц и на 16,2 процента. По данным аналитиков Еnergyprom.kz, по сравнению с маем 2022-ого годовой рост замедлился на 13 процентов, передаёт BaigeNews.kz.

Среди регионов самое большое удорожание муки за год произошло в Павлодарской области: сразу на 41,8 процента. Следом идут Западно-Казахстанская и Кызылординская области — на 39,1 процента и 34,5 процента соответственно. Наименьший рост цен зафиксирован в Шымкенте (на два процента за год), Северо-Казахстанской (на 8,4 процента) и Карагандинской (на 11,2 процента) областях.

Снизились цены на муку только в одном регионе — в Алматинской области, — но лишь на 0,9 процента.

Средняя цена пшеничной муки высшего сорта в мае 2023 года составила 375 тенге за килограмм против 322 тенге годом ранее. Показатель варьируется от 297 тенге в Павлодаре до 442 тенге за килограмм в Астане. Также высокие цены отмечены в Атырау и Актау (428 тенге в каждом из городов), а низкие — в Актобе и Караганде (300 и 303 тенге соответственно).

Стоимость пшеничной муки первого сорта выросла с 210 тенге в мае 2022 года до 236 тенге за килограмм в мае текущего года.

Производство муки из зерновых и растительных культур в стране за январь–май составило почти 1,4 миллиона тонн, практически не изменившись за год. Из них 1,3 миллиона тонн пришлись на пшеничную или суржиковую муку мелкого помола, что на 0,2 процента больше, чем за январь–май 2022 года. В свою очередь выпуск растительной муки мелкого и грубого помола составил 3,1 тысячи тонн, на 21,8 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Производство муки мелкого помола из зерновых культур кроме пшеницы сократилось сразу на 30,8 процента за год, до 1,9 тысячи тонн. Производство смесей для приготовления хлебобулочных изделий выросло на 1,7 процента, до 87,7 тысячи тонн.

Выпуск крупы, муки грубого помола и гранул, а также прочих продуктов из зерновых культур сократился на 25,5 процента, до 33,3 тысячи тонн.