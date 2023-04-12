Мухтара Тайжана арестовали в Алматы

Фото: facebook.com/@mukhtar.taizhan

Политик, экс-кандидат в депутаты мажилиса Мухтар Тайжан арестован в Алматы. В суде сообщили подробности, передаёт BaigeNews.kz.

"Постановлением СМСАП Алматы гражданин М.Тайжан признан виновным по части 6 статьи 488 КоАП РК - "Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний" и привлечён к ответственности в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сообщили в пресс-службе городского суда Алматы.

Постановление не вступило в законную силу.

В соцсетях сам Тайжан выложил видео, как к нему домой нагрянули полицейские.