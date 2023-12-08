Можно писать в Фейсбук, я лично отвечу: аким Усть-Каменогорска высказался о критике в свой адрес

В интервью корреспонденту BaigeNews.kz аким города Усть-Каменогорск Жаксылык Омар рассказал, какими проектами, реализованными за год, он гордится, откуда узнает о проблемах областного центра, и как относится к критике в свой адрес.

- Вы всегда выступали за активную жизненную позицию со стороны горожан, за их участие в проектах по изменению города. В каких проектах они вас поддержали и включились в процесс?

- Большинство населения наших городов индифферентны к политике и экономике. Многие уверены, что раз заплатил налоги, то можно и успокоиться. Но современный город не развивается без участия жителей. И я думаю, что нам удалось в этом направлении продвинуться и с помощью программ, регулярных встреч с населением. Увидев результаты своего участия, люди сами стали стремиться к участию.

- Тем не менее, все мы помним и ряд скандалов, даже откровенного противостояния горожан против вас, когда они запускали петиции против вас и вашего руководства, раскидывали ваши фотографии в ямах на дорогах. Удалось решить эти проблемы?

- Да, ситуации были. Но здесь надо понимать, что критика по делу и просто какие-то лозунги просто ради того, чтобы привлечь к себе лично внимание – разные вещи. Например, эти фотографии в ямах. Я был очень удивлен и даже обескуражен, потому что если бы человек, который это сделал, просто пришел и поговорил, то он бы узнал, что ремонт дороги на этой улице вот-вот должен был начаться. Кстати, через месяц ее и отремонтировали. Но никто не стал в этом разбираться. Другой пример. Да был такой момент, я в комментариях написал "За слова ответишь". Формально ситуация достаточно резковатая, но этот человек пришел, мы поговорили, сейчас достаточно плодотворно сотрудничаем. Оказалось, человек действительно болеет за судьбу города, конкретно микрорайона, в котором живет, знает его проблемы и готов принимать участие в их решении.

- Один из ваших коллег как-то сказал о вас, что в первые годы вы очень болезненно воспринимали критику горожан, а сейчас – дословно – обросли броней. Вы стали черствее?

- Думаю, нет. Я просто понял, что в каждой критике есть основание для критики. Наверное, я стал больше понимать людей, ведь они критикуют не потому, что злые или чтобы обидеть, задеть меня. Они критикуют, потому что видят проблемы и хотят их решить.

- Вы один из немногих акимов городов, кто на постоянной основе встречается с жителями. Как они воспринимают ваши визиты?

- Я точно могу сказать, что за последние годы отношение людей изменилось. Раньше они не верили никому, а сейчас активно принимают участие, готовятся – приходят на встречи со списком проблем, предлагают решения. Или, наш проект "1000 ям за сто дней". Обычно люди свое недовольство ситуацией выкладывают в соцсети – размещают фотографии, комментарии. Мы подумали, зачем скидывать в Instagram, если можно скинуть нам и проконтролировать решение проблемы? В итоге было разработано приложение, с помощью которого горожане сообщали о яме на дороге – делали фотографию, присылали, а мы потом сообщали о том, что ремонт проведен. Человек мог даже проверить, хорошо ли яму заделали. Для нас было важно, что люди поддержали идею, приняли активное участие. Потом мы запустили другой аналогичный проект, который касался ремонта дорог во дворах.

- На ваш взгляд, над какими актуальными проблемами в Усть-Каменогорске еще предстоит поработать?

- Работы в городе всегда будет много. Например, было время, горожане жаловались на плохие дороги. Мы отремонтировали центральные, но прошли годы, и им вновь требуется ремонт. Просто если город растет и развивается, то будут возникать вопросы, которые надо изучать и решать. На данный момент есть некоторые проблемы с освещением, общественным транспортом. Мы работаем над их решением.

- Жители города часто говорят вам спасибо?

- Говорят, вот буквально на последней встрече с жителями одного из наших микрорайонов благодарили, потому что увидели, что их просьбы услышаны, а проблемы решаются. Конечно, было приятно и мне, и моим коллегам.

- Куда, например, я могу обратиться, прийти, чтобы рассказать вам о своей проблеме?

- Вариантов много. Можно мне написать в Facebook, Instagram. Я лично отвечу. Иногда, не успеваю, ответит представитель пресс-службы. Также у нас в каждом микрорайоне открыты Центры территориального управления (ЦТУ), кстати, только у нас они действуют. Там находятся люди от акимата, они в курсе всех проблем данного микрорайона. Или - улица Пермитина, 17 (адрес акимата – прим.автора). Буквально вчера принял 28 человек.

- Чего вам не хватает в решении проблем? То есть, вы видите проблему, а решить не можете?

- Конечно, все наши государственные службы работают вместе, сообща. Но есть некоторые функции, которые забрали у акимов городов, передали в областные управления. Но на мой взгляд, мы на местах могли бы быстрее реагировать. Например, у нас забрали городские отделы здравоохранения и образования. Жители обращаются к нам, а у нас нет полномочий решать эти проблемы. Или вопрос отлова бродячих собак. Конечно, мы пытаемся договориться с соответствующей компанией, но напрямую этим заниматься не можем, а проблему-то поднимают горожане и идут они с ней к нам. Или вот еще один очень важный вопрос для нашего города – тепловая энергия и работа ТЭЦ. Тепла Усть-Каменогорску сейчас хватает, но, я повторюсь, город растет – с каждым годом появляются новые объекты, дома, учреждения. Им тоже требуется тепло. Мы сейчас работаем над этим – обращаемся в министерство, ищем партнеров, но без центрального органа этот вопрос мы не решим.

- Во сколько начинается ваш рабочий день? Сколько он длится?

- Начинается в 7:00 – 8:00, заканчивается примерно не раньше 22:00, а иногда и не заканчивается. Ведь некоторые наши службы работают круглосуточно, если что-то случится – всегда на связи.

- Приходите домой, дети уже спят?

- Некоторые спят, некоторые еще ждут. Но времени на них, к сожалению, не хватает. Домом и детьми занимается супруга, старшие дети помогают младшим. Стараюсь в выходные с ними побыть – ходим в кафе, на детские площадки.

- Вы бы хотели и дальше остаться акимом Усть-Каменогорска?

- Да, конечно. Есть много планов, которые надо реализовать, начатых проектов, которые надо довести до конца.

- Что бы вы хотели сказать, пожелать устькаменогорцам?

- Я бы хотел им сказать, чтобы они любили Усть-Каменогорск, гордились им. У нас самый красивый город из всех областных центров страны, и о нем надо заботиться, беречь. Любовь к городу - это не просто критика в соцсетях, это вовремя оплаченные коммунальные услуги, выброшенные в контейнер, а не в окно мусор, тротуары и прилегающая к магазину территория, очищенная от снега, это бережное отношение к спортивным и детским площадкам и многое другое. Я бы хотел пожелать горожанам и Усть-Каменогорску процветания. Давайте вместе заботиться о нашем городе.