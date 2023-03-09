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Можно ли курить во время Рамадана, и что должны знать верующие с сахарным диабетом
Священный месяц Рамадан для мусульман Казахстана начинается 23 марта и завершится 20 апреля.
На протяжении этого времени правоверные мусульмане в дневное время придерживаются ряда ограничений, одним из главных является отказ в дневное время от приёма пищи и воды. О чём должны знать постящиеся, рассказали в Духовном управлении мусульман Казахстана. Своими рекомендациями с BaigeNews.kz также поделились врач-гастроэнтеролог и эндокринолог.
Как рассказал главный имам мечети "Аq meshit" Даурен Муслимов, соблюдать пост в священный месяц Рамадан — обязанность каждого мусульманина. Он объяснил, кто обязательно должен держать пост, а кому - нельзя.
"Слово "Рамадан" переводится как "сжигать", это означает, что во время этого священного месяца, если мусульманин соблюдает пост, все его грехи Аллах прощает. Священный месяц Рамадан — это время, которое даёт возможность мусульманам пересмотреть некоторые вещи, отказаться от пагубных привычек, подтвердить силы своей веры и научиться самоконтролю. Мусульмане в этот время духовно очищаются. Соблюдать пост во время священного месяца Рамадан должен каждый, кто достиг возраста половой зрелости. Пост могут не соблюдать больные и пожилые люди, которые имеют основания считать, что, придерживаясь ограничений, их здоровье может ухудшиться. Также освобождаются от поста путники. Пост не следует соблюдать женщинам во время беременности или в период грудного вскармливания", - рассказал Даурен Муслимов.
Если мусульманин по состоянию здоровья не может соблюдать пост, он должен знать ряд важных моментов. Например, делать заключение о запрете соблюдать пост может только врач, исповедующий религию ислам, так как он знает особенности мусульманского поста.
"Давать медицинское заключение о том, что человек не может соблюдать пост Рамадан, может только тот врач, который знает всю ценность священного месяца Рамадан, то есть он должен быть мусульманином. Что касается беременных и кормящих, то они могут держать пост только в том случае, если они уверены в том, что таким образом они не навредят своему здоровью или здоровью ребенка", - добавил имам.
Если человек прервал пост по состоянию здоровью, то он может выдержать его в удобное для него время в последующие месяцы.
Д.Муслимов отметил, что мусульмане, зависимые от курения, могут соблюдать пост, однако курение запрещено в светлое время суток.
"Соблюдать пост во время священного месяца Рамадан означает не только то, что человек ограничивает себя в приёме пищи и воды. В этот священный месяц верующим следует отказаться и от своих вредных привычек, улучшить свой нрав, укрепить богобоязненность. Надо признать, что курение — это пагубная привычка, и каждый мусульманин должен стремиться не иметь зависимость от курения, так как таким образом он вредит собственному здоровью. Если всё-таки человек не может перебороть себя и продолжает курить, то допускается курение во время ифтара и сухура, так как курение в светлое время суток нарушает пост", - объяснил имам.
Врач-гастроэнтеролог Зарья Токай поделилась рекомендациями с верующими мусульманами, планирующие соблюдать пост. Специалисты уверены, что, придерживаясь советов медиков, постящиеся могут извлечь для себя максимум пользы, не подвергая своё здоровье опасности.
"Перед началом поста посетить врача терапевта. При наличии хронических заболеваний пройти консультацию узких специалистов, необходимые обследования, откорректировать лечение и соблюдать советы врача. Также необходимо наладить питьевой режим. При отсутствии патологии печени, почек и сердца рекомендуемый объём выпиваемой воды за сутки в чистом виде – 30 мл на кг массы тела. Сюда не входят соки, компоты, чаи, супы и другие жидкости. Выпивать стакан желательно теплой воды за 30 минут до приема пищи, это подготовит желудок к приёму пищи. В течение дня пить воду небольшими глотками. Советую ограничить приём острых, жареных, жирных блюд, фаст-фуда, пряностей, солёности. Уменьшить потребление кофе и чёрного чая, так как они имеют мочегонный эффект и увеличить в рационе питания количество фруктов, овощей и зелени", - рассказала врач-гастроэнтеролог Зарья Токай.
Врач призывает мусульман соблюдать режим питания, то есть не пропускать приёмы пищи и избегать переедания в вечернее время. Медик отметила, что временное голодание не приводит к необратимым последствиям, для здорового человека этот временный дефицит не критичен, поскольку пост Рамадан продолжается только с рассвета до сумерек, есть возможность пополнить энергетические запасы после заката солнца, но и это следует делать, что называется, с умом.
"Утром рекомендуется употребление блюд из круп, хлеба грубого помола, пророщенного зерна, салата из овощей, финики, бананы. Все те продукты, которые обеспечат организм энергией на весь день. На вечерний приём пищи желательно блюда из курицы, индюка, запечённой рыбы, овощные блюда, фрукты. Стоит воздержаться от говядины или баранины, так как вечером интенсивность переваривания этих продуктов снижается", - рассказал врач.
По её словам, пост противопоказан людям страдающим сахарным диабетом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, язвенном колите, циррозе печени, хронической сердечной недостаточности, почечной недостаточности, онкологии, острых инфекционных заболеваниях, заболеваниях нервной системы.
Воздержание от еды и питья не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, людям, которые занимаются тяжёлой физической нагрузкой, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе гастрита и панкреатита. Рацион питания должен быть сбалансированным, включать все виды продуктов: крупы, мясо, фрукты и овощи, молочные продукты. В процессе готовки блюд следует ограничить использование соли. Игнорирование рекомендаций может привести к развитию осложнений и ухудшению течения заболевания.
Наряду с противопоказаниями специалист рассказала о пользе в ограничении приёма пищи:
"Польза поста заключается в разрушении слабых и больных клеток в организме, и построении новых клеток. Происходит детоксикация организма, за счёт мобилизации внутренних ресурсов. Облегчается работа органов пищеварения, за счёт улучшения всасывания".
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, главный внештатный эндокринолог управления здравоохранения города Астаны Гульнар Темиргалиева отметила, что, много людей, несмотря на хронические заболевания, стараются держать пост, в том числе и больные сахарным диабетом. Несмотря на имеющиеся хронические заболевания многие всё-таки игнорируют рекомендации врачей. Это, в свою очередь, приводит к обострениям заболеваний.
"Самым распространенным заболеванием эндокринной системы является на сегодняшний день - сахарный диабет. Только в Астане насчитывается более 27 тысяч человек, страдающие данные заболеванием. Вторым – распространенным заболеванием является – одна из патологий щитовидной железы – гипотиреоз, заболевание, которое возникает вследствие недостатка гормонов щитовидной железы. Каждое из этих заболеваний имеет свой протокол лечения, поэтому мы призываем всех мусульман, которые планируют держать пост в священный месяц Рамадан, обращаться к врачам заблаговременно до начала наступления Оразы", - отметила Гульнар Темиргалиева.
Врач отмечает, если у человека диабет, и он решил держать пост, очень важно предупредить лечащего врача об этом. Так как в период поста потребуются изменения в плане лечения.
"У людей с сахарным диабетом уровень введенного извне инсулина не может самостоятельно снизиться в ответ на длительный период голода, поэтому повышается риск гипогликемии. Что касается диабета первого типа, то в этом случае может также быть нарушена выработка глюкагона и других гормонов, которые влияют на уровень глюкозы в крови. Поэтому однозначно можно сказать, что таким людям исключать еду с утра до самой ночи – сложно. Если человек принимает препараты, снижающие уровень глюкозы крови, необходимо обсудить с лечащим врачом дозировку приёма лекарств. Также важно не менее четырёх раз в день проверять уровень сахара в крови. Это не запрещается, тем более что для сдачи анализа необходима лишь капля крови. Если человек почувствовал недомогание, или сахар в крови резко поднялся или снизился– необходимо поставить вопрос о прекращении поста. Нередко врачи сталкиваются с тем, что пациенты, планирующие соблюдать пост, самостоятельно меняют дозу принимаемых лекарственных препаратов, что в итоге приводит к осложнениям состояния здоровья. Поэтому я не устаю повторять – перед тем, как начать держать пост, необходимо отнестись к этому серьёзно и обязательно заблаговременно обратиться к врачу. Таким образом, можно избежать негативные последствия", - отметила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Гульнар Темиргалиева.
Если же у постящихся диагностированы хронические заболевания, прекращать приём лекарственных препаратов нельзя. Нужно так же помнить о достаточном количестве употребляемой жидкости и умеренности порций в еде.
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