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Может появиться Проектный офис стран Центральной Азии по климатическим вопросам

Сегодня, 13:39
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Может появиться Проектный офис стран Центральной Азии по климатическим вопросам Сегодня, 13:39
Сегодня, 13:39
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Президент Казахстана на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала выступил с предложением создать Проектный офис стран Центральной Азии по климатическим вопросам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Ещё одна важная инициатива – создание Проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам. Данный шаг позволит приступить к разработке действенных мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что положительно оценивает участие Бишкека в деятельности рабочей группы по совершенствованию Фонда.

"Надеемся на возобновление Кыргызской Республикой полноценного членства в МФСА. В будущем будем рады председательству братского Кыргызстана в Фонде", - сказал казахстанский лидер.

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