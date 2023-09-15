Может появиться Проектный офис стран Центральной Азии по климатическим вопросам
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Президент Казахстана на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала выступил с предложением создать Проектный офис стран Центральной Азии по климатическим вопросам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Ещё одна важная инициатива – создание Проектного офиса стран Центральной Азии по климатическим вопросам. Данный шаг позволит приступить к разработке действенных мер по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он также отметил, что положительно оценивает участие Бишкека в деятельности рабочей группы по совершенствованию Фонда.
"Надеемся на возобновление Кыргызской Республикой полноценного членства в МФСА. В будущем будем рады председательству братского Кыргызстана в Фонде", - сказал казахстанский лидер.
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