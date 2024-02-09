Моя главная звёздочка - певец Сергей Лазарев восхищён поведением бабушки на концерте

Видео с концерта певца Сергея Лазарева вирусится в Сети. Исполнитель, покорённый поведением бабушки на его выступлении в Сыктывкаре, выложил ролик в свой Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Бабушка два часа танцевала без остановки.

"Моя главная звёздочка сегодняшнего концерта в Сыктывкаре! Посмотрите, какая милая бабушка, и как она зажигает! 2 часа без остановки! Столько энергии! Дай Бог здоровья!! Прекрасный концерт! На улице - 30, а в зале было +30! Спасибо, Сыктывкар!" - написал певец.

В комментариях под постом пишут, что эта бабушка не пропускает ни одного концерта в городе и всегда так пляшет.

"Вот, что значит пришла и наслаждается концертом. Без телефона, по-настоящему", "У нее должен быть бесплатный проход на любой концерт", "Эта наша самая главная тусовщица, очень знаменитая в Сыктывкаре диско-бабушка", "Если у меня через n-ое количество лет не будет такого вайба, то зачем вообще все это", - пишут люди.