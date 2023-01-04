"Мой ответ мало кому понравился": Бибисара Асаубаева прокомментировала своё высказывание

Фото: Lennart Ootes / FIDE

Казахстанская шахматистка, двукратная чемпионка мира по блицу — 18-летняя Бибисара Асаубаева на своей странице в Instagram объянила свое высказывание про шахматистов, передаёт BaigeNews.kz.

"В ответах читаю говорите, что шахматы развивают полезно для всех. И сами говорили, не все шахматисты умные, получается это шахматы не полезны", - спросил один из подписчиков у Асаубаевой.

Спортсменка ответила, что мало встречала умных шахматистов, так как им возможно не хватает "времени, сил и жеажелания после тренировок заниматься самообразованием".