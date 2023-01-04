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  • "Мой ответ мало кому понравился": Бибисара Асаубаева прокомментировала своё высказывание
Lennart Ootes / FIDE Сегодня, 07:30
489
Сегодня, 07:30
489
Фото: Lennart Ootes / FIDE

"Мой ответ мало кому понравился": Бибисара Асаубаева прокомментировала своё высказывание

Казахстанская шахматистка, двукратная чемпионка мира по блицу — 18-летняя Бибисара Асаубаева на своей странице в Instagram объянила свое высказывание про шахматистов, передаёт BaigeNews.kz.

"В ответах читаю говорите, что шахматы развивают полезно для всех. И сами говорили, не все шахматисты умные, получается это шахматы не полезны", - спросил один из подписчиков у Асаубаевой.

Спортсменка ответила, что мало встречала умных шахматистов, так как им возможно не хватает "времени, сил и жеажелания после тренировок заниматься самообразованием".

"Шахматы действительно полезны для всех, они развивают логику, усидчивость, память и много других качеств. Но! Если заниматься одними лишь шахматами, и при этом не читать книги, не развивать другие навыки, ты не сможешь назвать себя умным, ты будешь лишь человеком, хорошо играющим в шахматы.

Существует стереотип, что если ты шахматист, то тебе легко дается математика и всякие логические задачи, но у меня вопрос: "Если ты 6-8 часов в день уделяешь шахматам и совсем не занимаешься математикой, то почему она должна тебе легко даваться? Да, мозг может быть более гибким и развитым, но если не заниматься математикой, то легко она тебе даваться не будет. Поэтому я сказала, что мало встречала умных шахматистов, потому что порой банально не хватает времени, сил или желания после тренировок заниматься еще и самообразованием", - ответила Бибисара Асаубаева.

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#Социальные Сети #шахматы #Бибисара Асаубаева
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:30
489
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