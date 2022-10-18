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  • "Мой отец - людоед": фильм о работе пенитенциарной системы сняли в Казахстане
gov.kz Сегодня, 15:15
125
Фото: gov.kz

"Мой отец - людоед": фильм о работе пенитенциарной системы сняли в Казахстане

Первая серия документального цикла "Последовательность" расскажет зрителям о работе пенитенциарной системы и о том, с какими людьми порой сталкиваются сотрудники колоний, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Yotube-канал Polisia.kz.

Сериал расскажет о трудностях работы уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел Казахстана. В первой части говорится о реальном тяжком преступлении с шокирующими подробностями.

"Я не хочу поддерживать связь со своим отцом, потому что мой отец - людоед", -  с этой фразы начинается первая часть фильма. Людоед накормил человечиной свою семью.

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#осужденные #МВД #кино
Редактор Baigenews.kz
Сегодня, 15:15
125
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