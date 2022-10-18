"Мой отец - людоед": фильм о работе пенитенциарной системы сняли в Казахстане

Фото: gov.kz

Первая серия документального цикла "Последовательность" расскажет зрителям о работе пенитенциарной системы и о том, с какими людьми порой сталкиваются сотрудники колоний, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Yotube-канал Polisia.kz.

Сериал расскажет о трудностях работы уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел Казахстана. В первой части говорится о реальном тяжком преступлении с шокирующими подробностями.