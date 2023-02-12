Мотоциклы "Урал" местной сборки показали в Петропавловске

Фото: pkzsk.info

Производство мотоциклов в Петропавловске запустили в августе 2022 года. За полгода на казахстанской площадке собрали 600 мотобайков легендарной модели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

В этом году на севере Казахстана хотят выпустить около 900-1000 мотоциклов. По крайней мере, на такое количество у компании уже есть заказ.

По словам директора сборочной площадки в Петропавловске "IMZ- Казахстан — Урал" Георгия Курмачёва, на количество выпущенных мотоциклов может повлиять логистика, поскольку запчасти, из которых здесь собирают железных коней с люлькой, доставляют из разных стран.

В здании акимата СКО представили стандартную модель "Урала", который был собран за день до демонстрации.

Фото: pkzsk.info

Как пояснил Георгий, модель пользуется популярностью среди байкеров, для которых одноместный мотоцикл тесноват. Но они, в силу своих убеждённостей, не желают пересаживаться на автомобиль.

"Например, молодой человек познакомился с девушкой. Он мотоциклист. Они спокойно катаются на "одиночках". Но, семья разрастается, рождается ребёнок. Куда его посадить? Появляется необходимость в ещё одном посадочном месте — это люлька. Также наши мотобайки приобретают любители данного вида транспорта, у которых есть домашние животные. Или те, кто часто путешествует. Скарб размещают в люльке. Есть люди, которые просто не могут ездить на двухколёсном мотоцикле. На трёхколёсном гораздо проще перемещаться", — рассказал Георгий Курмачёв.

Возраст потребителей продукции завода варьируется от 25 до 50 лет. В 2024 году компания планирует выпускать свыше тысячи мотоциклов "Урал" в год. На каждом мотоцикле представленной марки Gear Up установлен 745-кубовый двухцилиндровый оппозитный двигатель мощностью 41 лошадиная сила и 56,9 Нм крутящего момента.

Сочетается с ним коробка передач с четырьмя передачами вперёд и одной назад. Но главной особенностью мотобайка считают привод на коляску. Один раз заправившись, на мотоцикле можно проехать до 426 километров, ведь бак вмещает в себя 19 литров бензина.

Фото: pkzsk.info

В перечень оборудования модели входят вилка IMZ, задняя подвеска с двухсторонним маятником и амортизаторами Sachs, дополнительный односторонний маятник, амортизаторы на коляске, а также тормозные механизмы Brembo. Габаритная длина мотоцикла составляет 2510 миллиметров, ширина 1615 миллиметров, высота 1379 миллиметров, а общий вес составляет 331 килограмм. Один такой мотоцикл стоит около 8 миллионов тенге.

Напомним, в апреле 2022 года стало известно, что производство российских мотоциклов "Урал" перенесут в Казахстан. К такому решению в компании Ural Motorcycles пришли из-за нехватки комплектующих, которые попали под санкции, а также из-за запрета на импорт техники из России. Известно также, часть сотрудников в России сократят, а компания наймёт новых в Петропавловске. Однако позже директор представительства компании Денис Кузнецов уточнил, что это всё же не перенос, а расширение производства, то есть мотобайки, произведённые в Петропавловске, будут экспортировать на Запад.