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Мотоцикл с пивным двигателем создал умелец в США
Идею о том, чтобы байкер и мотоцикл потребляли один вид топлива, исполнил инженер из американского штата Миннесота. Кай Майклсон представил свою последнюю разработку — мотоцикл с пивным двигателем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.
Конструктор установил на байк 53-литровый бочонок и змеевик: в системе пиво нагревается до 300 градусов — этот перегретый пар и является движущей силой. Причем двигаться мотоцикл может очень быстро: изобретатель говорит, что байк разгоняется до 240 километров в час.
"Одна вещь в этом мотоцикле определенно отличается, и мне нравится быть по-настоящему креативным Цена на бензин растёт.Я не пью, поэтому не могу придумать ничего лучше, чем использовать пиво в качестве топлива", — пошутил Кай Майклсон.
Конструктор пока не испытал мотоцикл на обычных дорогах, но чудо инженерной мысли уже побывало на некоторых местных выставках, где неизменно занимало первые места.
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